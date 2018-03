Meest gehate man op internet krijgt zeven jaar cel

Een federale rechter in New York heeft de zeer omstreden ex-farmaceut Martin Shkreli veroordeeld tot zeven jaar cel. De 34-jarige Shkreli stond vrijdag terecht wegens handelsfraude. Hij werd echter bij het grote publiek bekend als degene die een gigantische prijsverhoging instelde voor een levensreddend medicijn. Door daar onder zijn alter ego ‘Pharma Bro’ online over op te scheppen, verkreeg hij de reputatie van „meest gehate man op internet”.

Shkreli is volgens de aanklager verantwoordelijk voor het verdampen van in totaal bijna 10,5 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) aan investeringen van twee hedgefondsen. Hij werd in augustus al schuldig bevonden aan het oplichten van de investeerders. Sindsdien zat hij in voorarrest.

De hoogte van de celstraf hing af van het pleidooi dat Shkreli mocht doen om zijn daden te verantwoorden. Dat kwam vorige week, in een schuldbewuste brief die de rechter op andere gedachten moest brengen: „Ik zat fout. Ik was een dwaas. Ik had beter moeten weten”, schreef Shkreli. De aanklagers hadden minstens vijftien jaar cel geëist, Shkreli’s advocaten vroegen om maximaal achttien maanden. De rechter ging met zeven jaar cel in het midden zitten. Ook legde hij een boete van 75.000 dollar op. Shrekli hoorde het vonnis huilend aan. (NRC)