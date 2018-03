Kunst kijken en kopen op de Tefaf

Was de Tefaf in Maastricht de eerste twee dagen exclusief toegankelijk voor genodigden, vanaf vandaag kan iedereen een kijkje nemen op de 31ste editie van de kunstbeurs in Maastricht. Met aanbod van ruim 300 handelaren van over de hele wereld laat de beurs zo’n 7.000 jaar aan kunstgeschiedenis zien. Van juwelen tot een Egyptische sarcofaag, van Chinees porselein tot een vroeg stadsgezicht van Vincent van Gogh, de beurs heeft een enorme verscheidenheid aan kunst, van kleine prijsjes tot in de miljoenen.

The European Fine Art Fair, t/m 18 maart, MECC Maastricht. tefaf.com