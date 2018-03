Klusburgers en vegafrikandel

De Week Zonder Vlees bracht vleesvervangers op tafel waarvan we het bestaan niet eens vermoedden. Wie van bouwpakketten houdt, kan helemaal los met het ‘rijst- en bonenburger’-pakket van Lassie. Het lijkt een pak rijst, het wordt na een hoop gefrut een kleffe burger. Beter bevielen ons de groentefrikandelletjes van &Samhoud. Ze smaken naar ‘7 soorten groente’ – naar niets in het bijzonder dus. Maar soms is er niks mis met neutraal. Een gewone frikandel smaakt tenslotte ook naar niets.