Klachten van modellen over Nederlandse fotograaf

Vijf Nederlandse fotomodellen hebben tegenover de Volkskrant klachten geuit over de Amsterdamse fotograaf Yorick Nubé (45). Nubé maakte jarenlang zogenaamde testfoto’s van beginnende en vaak heel jonge vrouwelijke modellen voor de bekende modellenbureaus Paparazzi, Elvis Models, Ulla Models en Elite.

De modellen voelden zich volgens de Volkskrant bij het maken van de foto’s „vies” en „ongemakkelijk”. „Hij kreunde terwijl hij me fotografeerde”, zegt een van hen. Ze was 17 toen de foto’s werden gemaakt.

Van zijn eigen twee sites heeft Nubé inmiddels bijna alle foto’s verwijderd, alsook de opmerking dat die „content kan bevatten die alleen geschikt is voor volwassenen”. Wie op internet zoekt op zijn werk, komt volop foto’s tegen van heel jonge meisjes, topless, alleen in ondergoed of anderszins schaars gekleed, poserend tegen een witte achtergrond of op een matras. Ander werk van hem komt niet tevoorschijn.

De creatief directeur van Paparazzi zegt in de Volkskrant nooit klachten te hebben gehad over Nubé. Een eigenaar van Elvis Models noemt de beelden „puur”. Paparazzi zou niet meer met hem werken omdat een meer realistische stijl dan die van Nubé meer bij de tijdgeest past. Elvis Models stopte de samenwerking na klachten over zijn opdringerige manier van communiceren, Ulla omdat „de manier waarop hij zijn foto’s presenteert op zijn site niet past bij onze minderjarige modellen”. Elite doet nog wel zaken met Nubé. Het stuurt de modellen niet meer naar zijn appartement, maar laat de foto’s in eigen studio maken.

Het Meldpunt Kinderporno, dat op verzoek van de Volkskrant naar de foto’s van Nubé keek, beoordeelt de beelden als mogelijk strafbaar, omdat ze „een erotiserende werking hebben, die niet past bij de leeftijd van een minderjarige”. Het meldpunt heeft een melding gedaan bij de politie. Die heeft aangekondigd binnenkort bij Nubé langs te zullen gaan om hem te vertellen dat hij moet stoppen met het maken van seksueel getinte foto’s van minderjarigen. Ook moet er altijd een ouder of vertrouwenspersoon bij de shoots aanwezig zijn.

Nubé heeft een verklaring op zijn site gezet. „We leven in een tijd waarin de noodzakelijke discussie van #MeToo over het kwade afglijdt naar de aantasting van het mooie, waaronder de kunst. Zo word ik op populistische wijze in een hoekje gedrukt waarin ik niet thuis hoor en wordt kunst en schoonheid geperverteerd. Ik herken mij volstrekt niet in de onzorgvuldige en kwetsende karikatuur die van mij geschetst wordt in het artikel van de Volkskrant.”