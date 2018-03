Het gemiddeld inkomen van Rotterdammers verder gedaald in de afgelopen jaren

Het gemiddelde inkomen van de Rotterdammers is in de afgelopen jaren verder gedaald. In 2011 was het gemiddelde inkomen van een huishouden in de stad nog 21.000 euro, in 2015 was dat 20.500 euro. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week. Rotterdam blijft daarmee ook achter op de rest van Nederland. In 2015 was het inkomen van een huishouden in Nederland bijna 25.000 euro.

In Rotterdam is de inkomensongelijkheid kleiner dan in de andere drie grote steden. Dat komt omdat in Rotterdam naar verhouding weinig huishoudens met een hoog inkomen zijn, en de stad heeft in verhouding de meeste huishoudens die van een uitkering afhankelijk zijn.

Het doorsnee inkomen in de randgemeenten van de tien grootste steden is hoger dan in de steden zelf. Dat geldt vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg en in mindere mate voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen.

Het CBS maakte deze week ook bekend dat de Nederlandse economie groeit. De groeiverwachting is dit jaar 3,2 en volgend jaar 2,7 procent.