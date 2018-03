Indruk maken met levensgroot portret

Het Rijksmuseum heeft voor 39 schilderijen vijf grote zalen in gebruik en dat heeft alles te maken met hun formaat. Op de tentoonstelling High Society hangen alleen levensgrote portretten van staande figuren. Eeuwenlang maakten zowel opdrachtgevers als schilders indruk met zo’n portret: de geportretteerden omdat ze er op het doek machtig en welgesteld bij stonden; de schilders omdat een portret ten helen lijve een soort meesterproef was. High Society is een voortreffelijk overzicht van het subgenre door vier eeuwen heen aan de hand van bruiklenen uit de hele wereld, van Lucas Cranach de Oudere, via Rembrandt, Velázquez en Hals tot Munch en Van Dongen.

