Inbox van de redactie

De rozen mogen dan in de knop schieten, de Oostvaardersplassen liggen er nog altijd schraal bij. Er blijven brieven binnenkomen over het wel/niet bijvoeren van de dieren aldaar. (15 mails in totaal, waarvan 10 voor bijvoeren – inclusief een gedicht en een verwijzing naar de Holocaust.)

Intussen is B. de Nijs uit Den Haag gaan nadenken over de in zijn ogen scheve verhouding tussen ingezonden stukken en geplaatste stukken. Volgens hem springt de redactie „wel heel royaal” met de ruimte om. Hij heeft de bijlage Opinie & Debat eens nagemeten en komt tot de conclusie dat met „een beetje plak- en schuifwerk” de hele brievenrubriek (inclusief Correcties & Aanvullingen) op de witte plekken op de pagina’s had kunnen staan. „Als u deze brief als ingezonden stuk plaatst, zijn er misschien wel lezers die een hele week de overtollige ruimte willen opmeten en dan met mij tot de conclusie komen dat er veel blanco ruimte over is. Maar u mag het ook zelf narekenen hoor.”

Afgelopen donderdag zaten er reacties in de mail op een artikel dat nog niet in de krant had gestaan. ‘Na Humberto Tan zijn we weer terug bij af’ (7/3) stond al wel online. Carlo Strijk betreurt het dat er in Nederland nu niet één presentator van kleur meer is. Twee lezers vielen hem bij, vier waren het fors oneens met hem. „Wat een onzinverhaal”, schrijft bijvoorbeeld H.J. van der Laan. „Het maakt me niets uit of iemand zwart, rood, homo, hetero of transgender is. Doe toch gewoon.”

Op vrijdag begonnen de – louter boze – reacties binnen te komen op de loonsverhoging van ING-topman Hamers. In een eenregelige mail vatte Boudewijn Otten uit Groningen de sfeer in de post deze week perfect samen: „Grote Grazers verdienen méér ruimte, Grote Graaiers beslist niet.”

