Hogeschool Gent doet aangifte stiekem gemaakte beelden

De Hogeschool Gent heeft zaterdag bij de Belgische politie aangifte gedaan nadat vrouwen in een kleedkamer van hun sporthal waarschijnlijk stiekem zijn gefilmd. Het is niet duidelijk wie de beelden heeft gemaakt.

De beelden waren opgedoken op een Nederlands internetforum waar meer filmpjes en foto’s zijn geplaatst van mensen die stiekem worden gefilmd. Een journalist van de NOS vroeg via Twitter wie de doucheruimte herkende. Niet lang erna bleek dat het waarschijnlijk gaat om een kleedkamer in een sporthal van de hogeschool. De beelden zijn gemaakt door een gat in de deur in de kleedkamer. De politie start een onderzoek, laat de hogeschool weten.

Een woordvoerder van de hogeschool zegt tegen de Belgische omroep VRT dat de hogeschool wordt gecontroleerd op verborgen camera’s om “de privacy van onze bezoekers te garanderen.”

Verborgen camera in sauna

De Nederlandse politie heeft zaterdagochtend in een sauna in Nederasselt een verborgen camera gevonden die nog in werking was. De sauna was eerder deze week al in opspraak gekomen nadat er bewakingsbeelden naar buiten kwamen waarop onder meer enkele vrouwen van het Nederlandse handbalteam te zien waren. Zij waren zich aan het omkleden in de kleedkamer. De politie heeft ook drie camera’s met bijbehorende plafondplaten en bekabeling in beslag genomen. Deze camera’s waren niet in gebruik. De politie heeft inmiddels verschillende aangiftes en meldingen ontvangen over de sauna en heeft de website die de beelden verspreidde opdracht gegeven de beelden te verwijderen.

De sauna liet eerder weten dat een beveiligingscamera twee jaar geleden was gehackt. Het is in principe verboden om camera’s op te hangen in de kleedkamers van saunacomplexen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vrijdag laten weten een onderzoek te starten naar sauna’s die camera’s hebben opgehangen in hun kleedkamers.