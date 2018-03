‘Fruitgel uit de blender, een beetje kokosroom erop. Heerlijk’

Simone de Spa (50): „Ik doe aan krachttraining en yoga en ik dans de salsa, bachata en kizomba. Heel goed voor je buikspieren. Vanochtend heb ik twee uur gesport. Daarom heb ik goed ontbeten, met kwark, havermout en blauwe bessen.”

Best duur, blauwe bessen.

„Dat maakt me niets uit. Ik eet het elke dag. Ik let niet op kosten als ik lekker wil eten.”

Wat neem je voor de lunch?

„Koolsalade. Daar doe ik een eitje doorheen, en wat olie en azijn. Olijfolie is een goede vetsoort als je het niet hebt verhit. Ik eet ook vaak sportbrood; met veel zaden en weinig koolhydraten.”

Je bent vast geen snoepkont.

„Toetjes eet ik wel, als ik ze zelf maak. Ik heb tegenwoordig een blender: een Magimix. Als je daar fruit indoet, gaat het met hoge snelheid door een zeef en dan komt er een soort gel uit. Een beetje kokosroom erop. Heerlijk. Ik heb ook een stoomoven trouwens. Vanavond maak ik daar een currystoofschotel met pompoen mee. Als je groenten in water kookt, gooi je alle vitamines weg.”

Ben je ook een vegetariër?

„Nee, een flexitariër. Twee keer per week eet ik onbewerkt vlees, dus geen salamiworsten of slavinkjes. Ik koop meestal gevogelte, met een groen etiket dat het eerlijk vlees is. Maar ik sla niet door hoor. Ik draag gewoon leren schoenen.”