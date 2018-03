Afwijking in elektrische klokken wordt opgelost

De elektriciteitsnetwerken van Servië en Kosovo zijn weer met elkaar in balans. Daarmee is volgens de Europese organisatie van stroomnetbeheerders Entso-E de eerste stap gezet richting een definitieve oplossing voor de frequentieproblemen op het Europese stroomnetwerk. Door de onbalans op de Balkan lopen elektronische klokken in 25 landen, waaronder Nederland, achter. De frequentie van het elektriciteitsnet was de afgelopen weken iets lager dan het gebruikelijke gemiddelde van 50 hertz. Veel elektrische klokken op bijvoorbeeld wekkers en huishoudelijke apparaten houden de tijd bij op basis van wisselstroom; wanneer de stroomrichting net iets minder vaak dan 50 keer per seconde wisselt, gaan klokken achterlopen. Het ‘verlies’ bedraagt inmiddels zo’n zes minuten. (ANP)