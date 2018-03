Onderzoekers in berschermende pakken onderzoeken de plek waar eerder deze week Sergei Skripal en zijn dochter in elkaar zakten. De voormalig Russische spion is volgens de Britse politie vergiftigd met een zeldzaam zenuwgas. Zowel Skripal als zijn dochter liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Skripal werd in 2006 door een Russische rechter veroordeeld tot dertien jaar cel wegens spionage voor de Britten. Later werd hem gratie verleend en was hij onderdeel van een spionnenruil. Sindsdien woont hij in Groot-Brittannië.

Foto Ben Stansall/AFP