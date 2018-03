Broadcom belooft strategische onderdelen Qualcomm te houden

De Singaporese chipfabrikant Broadcomm bezweert dat het na een overname geen strategische onderdelen van Qualcomm zal verkopen. Vrijdag stuurde het bedrijf een brief met die belofte naar Amerikaanse Congresleden. Broadcomm hoopt zo de zorgen weg te nemen bij CFIUS, de Amerikaanse overheidsorganisatie die een stokje dreigt te steken voor de grootste overname uit de techsector. Broadcomm wil 142 miljard dollar betalen voor de chipfabrikant; politici zijn echter bang dat de VS zijn voorsprong op het gebied van 5G, mobiele netwerktechnologie, verliest als Qualcomm in buitenlandse handen valt. Zonder de zegen van CFIUS gaat de overname niet door. Eerder deze week beloofde Qualcomm al 1,5 miljard dollar in Amerikaans 5G-onderzoek te steken. (NRC)