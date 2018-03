Het RIVM adviseert omwonenden van Chemours in Dordrecht geen groente of fruit uit moestuinen te eten, die zich binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek bevinden. Hoewel de gevaarlijke stoffen in deze gewassen op zichzelf niet boven de grenswaarden uitkomen, zijn omwonenden ook al via het drinkwater en de lucht met GenX en PFOA in aanraking gekomen.