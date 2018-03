Doodziek vanuit de darmen

De binnenkant van de dunne darm ziet eruit als een hoogpolig tapijt. Het zijn de darmvilli, talloze dicht opeengepakte uitstulpinkjes, die het oppervlak van de darm vergroten en zo de voedselopname efficiënter maken. De darmwandcellen die villi bekleden, zitten stevig aan elkaar om zo de darminhoud van het bloed gescheiden te houden. Maar een infectie met bijvoorbeeld de bacterie Enterococcus gallinarium kan deze barrière ‘lek’ maken.

De schadelijke bacteriën uit de darm komen via de lymfeknopen in de lever terecht, waar ze opnieuw een ontsteking veroorzaken. De afweer van het lichaam richt zich vervolgens niet alleen op de bacterie, maar ook op de eigen lichaamscellen. Dat is het begin van een auto-immuunziekte, bijvoorbeeld systemische lupus erythematodes .

Amerikaanse onderzoekers ontdekten dit in een proef bij muizen, gepubliceerd in Science. Onder de microscoop is te zien dat de Enterococcus-bacterie de darmvilli kan binnendringen en vervolgens opduikt in de lever. De dieren kregen door hun hele lijf ontstekingen en stierven. Maar met een antibioticakuur, of een vaccin tegen de enterokok nam de autoimmuunreactie sterk af.