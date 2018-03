Aanhangers sektarische club actief in gemeenten

Drie gemeentesecretarissen die de status hebben van wizard, tovenaar, bij de sektarische beweging Avatar hebben dit gedachtegoed verspreid in hun gemeenten. Twee van hen lieten ambtenaren trainingen bij Avatar volgen. De gemeenten betaalden de rekening.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Avatar vertoont gelijkenis met de Scientology Kerk die wordt bekritiseerd vanwege de mentale manipulatie van volgelingen.

Het gaat om Dorthe Schipperheijn, nu interim-gemeentesecretaris in Heerlen; Han Bekkers, interim in Leudal, en Coen Aalders, tot eind vorig jaar interim in Sittard-Geleen.

Avatar is bedacht door de Amerikaan Harry Palmer. Hij is een ex-Scientoloog die in 1986 Avatar oprichtte om een „verlichte planetaire samenleving” te creëren. Via zijn bedrijf verkoopt hij cursussen voor „persoonlijke ontwikkeling”, een cocktail van Scientology-methoden, Hindoeïsme en new age-denkbeelden. Cursisten leren onder meer hoe ze bij mensen zielen van overledenen kunnen uitdrijven en krijgen te horen dat de aarde gekoloniseerd is door buitenaardse wezens.

‘Dit is een sekte’

Schipperheijn (53) was tot 2008 gemeentesecretaris in Vlissingen. In die functie stuurde ze Jac ’t Hart, hoofd bestuurszaken, op kosten van de gemeente naar Avatar.

Het „vervelendste moment” was, zegt ’t Hart, toen tijdens de cursus zielen van overledenen uit zijn lichaam werden gehaald. „Ik moest in een halfdonkere hotelkamer op een bed liggen en twee vrouwen, belangrijke Avatars, kwamen een kwartier lang spreuken opzeggen. Toen wist ik het: dit is een sekte.” Schipperheijn ontkent ambtenaren naar Avatar gestuurd te hebben.

Coen Aalders (58) was tot eind vorig jaar interim-gemeentesecretaris in Sittard-Geleen. Hij was eerder de hoogste ambtenaar van de ambtelijke werkorganisatie van Blaricum, Eemnes en Laren. Aalders erkent dat hij daar Avatar „wel eens heeft aangeboden” aan „twee á drie” medewerkers. Aalders: „Mijn ervaring is dat mensen er veel profijt van hebben.” Hij zegt zijn medewerkers niet onder druk gezet te hebben.

Ambtenaren klaagden

Met Han Bekkers (69) vonden Avatar-ideeën hun weg bij reorganisaties. Hij is nu interim-gemeentesecretaris in Leudal. Eerder was hij dat in Dordrecht, Nijmegen, Haarlemmermeer, Haaksbergen, Landgraaf, Heerlen, Leiden en Amersfoort.

Onder meer in Heerlen viel Bekkers op door zijn aanpak. Ambtenaren klaagden over zijn Avatar-achtergrond in relatie tot zijn „therapeutisch optreden”. Voormalig hoofd welzijn Gerard Heldens maakt zich zorgen over „de infiltratie” van Avatar-gedachtegoed in het openbaar bestuur. „Het lijkt erop dat er netwerken bestaan waarin Avatar-adepten elkaar baantjes en opdrachten toeschuiven.”

Han Bekkers zegt geïnspireerd te zijn door Avatar, maar ontkent het gedachtegoed actief te verspreiden.

