Welke bevoegdheden krijgen de veiligheidsdiensten er nu precies bij? Wat is het verschil tussen slepen en hacken? En waarom snijden nog maar weinig politici het onderwerp aan? In de aanloop naar de referendum duikt de Haagse redactie onder leiding van presentator Lamyae Aharouay in de nieuwe wet.

