Zwangere vrouw mag niet haar eigen verloskundige kiezen

De rechtbank heeft de eis van een zwangere vrouw om met haar eigen verloskundige te bevallen in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom afgewezen. Het ziekenhuis vindt dat zij vanwege verhoogd medisch risico klinisch moet bevallen en wil de regie daarom bij een gynaecoloog neerleggen en niet bij een verloskundige. Bravis weigert de verloskundige ook omdat ze niet is aangesloten bij het zorgnetwerk waar het ziekenhuis mee samenwerkt.

De vrouw is binnenkort uitgerekend en wil haar eigen verloskundige hebben vanwege een slechte ervaring bij haar eerste bevalling. Sinds het begin van deze zwangerschap heeft ze een vertrouwensband opgebouwd met haar verloskundige. Bij het kort geding dat ze aanspande werd de hoogzwangere vrouw uit Middelburg gesteund door de vrouwenrechtenorganisaties stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en stichting Geboortebeweging.

Die organisaties vinden het verbod van Bravis Ziekenhuis strijdig met het recht van zwangeren op zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg. De rechter komt later met een nadere uitleg over de uitspraak, maar merkt in het vonnis al wel op dat Bravis niet mee wil werken aan een overeenkomst waarbij de verloskundige op eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden in het ziekenhuis zou mogen verrichten.

Integrale geboortezorg

In de regio Roosendaal waar het Bravis Ziekenhuis ligt, is integrale geboortezorg ingevoerd. Dat is bedacht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De integrale samenwerking tussen kraamzorg, verloskundigen en ziekenhuizen moet leiden tot betere zorg.

Over de financiering zijn gezamenlijke afspraken gemaakt met verzekeraars. De verloskundige van de vrouw die de zaak heeft aangespannen draait een praktijk in Rotterdam.

Voorzitter Anniek de Ruijter van het Clara Wichmann-fonds zei eerder deze week tegen NRC dat de nieuwe aanpak in de regio Roosendaal en vijf andere voorbeeldregio’s de keuzevrijheid van vrouwen belemmert:

“Het is paradoxaal: vrije marktwerking zou moeten leiden tot meer keuzemogelijkheden, maar het tegenovergestelde gebeurt nu. Vrouwen hebben geen keus meer: ze moeten zo bevallen als de richtlijn van hun ziekenhuis het voorschrijft, of ze moeten ergens anders heen.”

Volgens Omroep Brabant overweegt de vrouw nu thuis te bevallen of in een ziekenhuis in Amsterdam waar het wél met haar eigen verloskundige kan. Clara Wichmann en de Geboortebeweging beraden zich op een hoger beroep.