Zonder Oasis glorieert Liam Gallagher

Pop Liam Gallagher. Gehoord: 8/3 Afas Live, Amsterdam. ●●●●●

Jongemannen in poloshirt, met een bloempotkapsel en in twee handen een glas bier: de uitverkochte Afas Live in Amsterdam bleek gisteravond goeddeels gevuld met Britten, overgekomen voor het concert van voormalig Oasis-zanger Liam Gallagher. Het optreden groeide uit tot een eredienst voor de rock- ‘n’-roll, gevierd door een onstuimig publiek en een baardige zanger in een gele regen-parka.

Liefde

Liam Gallagher, die ten tijde van Oasis bekend stond om zijn onberekenbare podiumgedrag en afgeraffelde zangpartijen, is inmiddels een opgefriste voorman, die op tijd begint en vriendelijk scheldt op zijn trouwe publiek. Het begrip ‘rock-‘n’-roll’ stond als geheugensteuntje op een bord op het podium, maar slaat wat hem betreft nu vooral op de liefde voor muziek, met zijn wortels in het gouden tijdperk van de jaren zestig.

Solo-album

Op Gallaghers onlangs verschenen solo-album As You Were, combineert hij Beatles-koortjes en zompige rockgrooves met een weidse, eigentijdse kerkgalm – door zijn eveneens met Adele en andere grootheden samenwerkende producers reeds beproefd.

In Afas Live werden de nummers uitgevoerd door vijf muzikanten die een noeste basis legden voor Gallaghers zangpartijen. Zijn stem klonk optimaal: snedig en gevarieerd en gekleurd door zowel ironie als tederheid in een voordracht die lijkt te streven naar eerbaarheid, maar het zwalken langs de noten niet kan laten.

Klassiekers

De zaal zwalkte mee. Een concert dat bestaat uit de meest geslaagde nummers van zijn solo-album, maar vooral ook uit klassiekers van Oasis, kan niet anders dan onweerstaanbaar zijn. Gallagher zong het akoestische ‘Wonderwall’, een woest ‘Supersonic’ en ‘Slide Away’, terwijl de aanhang elkaar in de armen viel van geluk, en een toren van drie mannen, op elkaars schouder, hem de liefde betuigde. De zanger mag dan in rustiger vaarwater zijn, hij is nog altijd voldoende arrogant: niemand anders dan Liam Gallagher, immers, draagt een liedje op aan zichzelf.