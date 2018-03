Zoeken naar een paar pk’s

Duizenden uren heeft zijn auto al achter de rug. In een virtuele rit op de tekentafel, in de windtunnel en de simulator. De eerste kilometers van de RB14 van Max Verstappen zijn voorbereid met een eindeloze stroom data over motor, vleugels, neus – eigenlijk over alles. Sneller zijn dan de rest, daar hebben ontwerpers en techneuten dag en nacht aan gewerkt. En die snelheid gaat om tienden of zelfs honderdsten van een seconde.

Het kost een vermogen om de snelste te willen zijn. Bijna duizend man zijn er mee bezig, het team stopt er jaarlijks 400 miljoen euro in. Het mag wat kosten, de brandstof van de Red Bulls marketingmachine.

Op het circuit van Barcelona heeft Max Verstappen met zijn RB14 de eerste echte kilometers gereden. De eerste week is niet denderend; sneeuw, lekkage en koude banden. Geen reden voor hooggespannen verwachtingen. Maar toch: „De auto voelt gewoon een stuk beter aan dan vorig jaar. Ik weet nog niet of dat genoeg is. Dat gaan we wel zien”, zei Verstappen na de eerste dagen in zijn nieuwe wagen.

In de tweede testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft hij ‘productieve’ dagen: veel rondjes leveren veel data op. Informatie om uit te vinden of de bolide in het echt doet wat er met aerodynamica en motor in de laboratoria is berekend. Met de snelheid is niets mis, oordeelt Verstappen optimistisch.

Hoe moeizaam was de start vorig jaar, toen de auto zich op het circuit anders gedroeg dan in de windtunnel en de prestaties tegenvielen Met hun bredere banden en chassis bleken zij lucht te blokkeren. Een ‘conversieprobleem’, luidde de verklaring van teambaas Christian Horner van Red Bull tegenover Nederlandse journalisten. En zo kwam Red Bull na alle hooggespannen verwachtingen in de eerste helft van het Formule1-seizoen lastig op gang. „De stopwatch is koning”, zei Horner over het tijdverlies.

Halo op de cockpit

Dit jaar is er een ander nieuwe snufje op last van de race-autoriteiten: de ‘halo’, een beugel met drie poten op de cockpit die coureurs moet beschermen tegen rondvliegende onderdelen na een crash. Lastig voor de technici, want de beugels zorgen voor meer gewicht, andere luchtstromen en een hoger brandstofverbruik. Vervelend ook voor coureurs, die geen vrij zicht meer hebben. De halo’s leiden tot veel ergernis bij race-romantici: zij klagen over identiteitsverlies van de Formule 1 dat aan ‘open’ wielen en een open cockpit zijn bestaansrecht ontleent.

Twee weken testen levert een schat aan data op, maar de echte test volgt bij de GP van Melbourne

De testen op het circuit van Barcelona hebben alles van een pokerspel. Er worden rondjes gereden, tijden geklokt, spelletjes opgevoerd. Elk team volgt zijn eigen missie; de één test de vleugels, de tweede de betrouwbaarheid van de motor, weer een ander team probeert topsnelheden te bereiken. De een rijdt met razendsnelle hypersofts en de ander op langzamere banden. En met hoeveel brandstof? Met een volle tank of een halve, die vanzelfsprekend lichter is? Is dat het geheim van het ronderecord van Ferrari-coureur Sebastian Vettel deze week, naast de zachtste banden die er dit jaar zijn?

Om de kosten in de hand te houden, mag er weinig worden getest in de Formule 1. In Barcelona twee weken in de winter, tijdens het seizoen slecht een paar dagen. Rond de presentatie van de nieuwe bolides maken de teams wat kilometers voor de show op speciale banden die te weinig grip hebben voor het racen.

In Barcelona maakt Verstappen serieuze runs om de Renault-motor te testen. „We hebben veel rondes gereden en dat was het belangrijkste”, zegt hij op zijn website.

Die motor had vorig jaar te veel kuren en Verstappen was niet snel genoeg. Vooral in de eerste helft van het seizoen had hij technische malheur; zeven keer uitgevallen en uiteindelijk zesde in het eindklassement. Hij won op punten van zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.

Gemiste kans

Ondanks zijn twee grand prix-zeges, in Maleisië en Mexico, noemde hij 2017 „een gemiste kans”. Mercedes werd voor de vierde achtereenvolgende keer wereldkampioen. Sinds de invoering in 2014 van de ‘groene’ raceauto’s met de V6-turbomotor en systemen om energie te herwinnen, heeft Mercedes 63 grands prix gewonnen, terwijl Red Bull niet verder kwam dan acht. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kan dit jaar zijn vijfde titel winnen en op gelijke hoogte komen met de Argentijn Juan Manuel Fangio.

Als over twee weken het nieuwe Formule 1-seizoen in het Australische Melbourne begint, is de geheimzinnigheid van de testdagen voorbij. Dan tellen de rondetijden, de kwalificaties, de race op zondag. Red Bull en Ferrari zitten Mercedes op de hielen, maar Mercedes zou inmiddels over de grens van duizend pk heen zijn. En vermogen geeft snelheid op de rechte stukken. Verstappen hoopt op een achterstand van niet meer dan drie- of vier tienden van een seconde in de kwalificatie op Mercedes, zegt hij op zijn website. In de race wordt het dan vechten geblazen.

Als zijn motor heel blijft, kan Verstappen in zijn vierde Formule 1-seizoen wellicht meedoen in de strijd om de wereldtitel. Maar zeker is dat allerminst, Mercedes blijft ijzersterk, Ferrari lijkt er vlak achter te zitten. Misschien dat McLaren met zijn nieuwe Renaultmotor in de subtop voor een verrassing kan zorgen.

Met zijn twintig jaar is Max Verstappen nog altijd een van de jongste coureurs op de grid. Voor kenners en liefhebbers is hij voorbestemd om wereldkampioen te worden. Hij bulkt van het talent en blinkt uit in ‘performance’. Red Bull heeft zijn contract tot 2020 verlengd. Volgens de BBC verdient de Nederlander 20 tot 29 miljoen euro per jaar. Daarmee behoort hij tot de grootverdieners in de racerij, samen met Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Fernando Alonso.

Financieel is zijn loopbaan nu al geslaagd. Naast het salaris van Red Bull heeft hij enkele grote sponsors en doet hij goede zaken met de verkoop van caps, tassen, shirts en schaalmodellen. Maar geld is niet genoeg. Niet winnen is verliezen, luidt Verstappens credo, over zijn ambitie om wereldkampioen heeft hij nooit zuinig gedaan. Hij heeft nog tijd genoeg. Als hij ‘pas’ in 2020 wereldkampioen wordt, is hij nog steeds de jongste ooit, voor Sebastian Vettel.

Meer amusement en competitie

De grote vraag is of Verstappen een clausule in zijn contract heeft waardoor hij tussentijds kan vertrekken bij aanhoudende pech. Nog voor de zomer wil Red Bull duidelijkheid over de samenwerking met Renault, het contract met de fabrikant loopt volgend jaar af. Of wordt het in 2019 Honda, dat al motoren levert aan Toro Rosso, het satellietteam van Red Bull. In de tussentijd zijn de wereldautomobielfederatie FIA en de nieuwe eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, druk bezig met nieuwe motoren die in 2021 voor meer amusement en competitie moeten zorgen. Die zijn goedkoper en simpeler. Het spel tussen de gevestigde krachten in de Formule 1 is begonnen.

In de autosport wordt momentum niet alleen bepaald door techniek, ook door geluk en politiek. Tweevoudig wereldkampioen Alonso rijdt al sinds 2006 zonder nieuwe titel rond.

Verstappen heeft de afgelopen week meer dan driehonderd rondjes gereden in Barcelona. Hij blijft zuinig over zijn kansen tegenover Nederlandse journalisten: „We mogen happy zijn met wat we hebben.”