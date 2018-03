Zelfs nieuw Turks relletje maakt de campagne nog niet spannend

Onafhankelijke onderzoeken zijn niet zo onafhankelijk. Buitensporige beloningen zijn niet te vermijden. Jongeren en ouderen zijn nauwelijks bezig met de verkiezingen. Lokaal radiodebat is vooral landelijk. En weer is een Turkse (ex-)minister niet welkom in campagnetijd.

NIEUWE TURKSE REL?: Nederlandse diplomaten hebben een bezoek van een Turkse AK-prominent aan Deventer geblokkeerd, schrijft het AD. Ondanks dat Turkije de Nederlandse ambassadeur heeft verbannen, zijn de contacten tussen beide landen goed genoeg dat het bezoek van oud-minister Fatma Sahin aan Nederland gemeld werd. En de weigering haar om toe te laten werd ook geaccepteerd. Waarom zij zaterdag niet mag spreken op een vrouwenbijeenkomst in een moskee, blijft onduidelijk.

‘BUITENSPORINGE’ BELONING: Grote eensgezindheid tussen partijen, en dat in campagnetijd. Van links tot rechts klinkt er verontwaardiging over de “buitensporige” salarisverhoging salarisverdubbeling van ING-topman Ralph Hamers die nu ruim 3 miljoen euro gaat verdienen. Den Haag heeft sinds de crisis strenge regels voor bonussen, maar dit soort beloningen zijn niet te sturen. Ook niet bij een bank die 10 miljard staatssteun kreeg. Zo groeit de kloof tussen bestuurders en de werkvloer en de kans is groot dat na ING ook andere grote bedrijven hun top fors beter gaan betalen. Het is niet de eerste keer dat ING door haar beloningsbeleid in opspraak komt, en opnieuw is daar een oud-premier bij betrokken. Begin deze eeuw zat Wim Kok in de raad van commissarissen die de salarissen bepaalt, nu is dat Jan Peter Balkenende.

‘ONAFHANKELIJK’ ONDERZOEK: De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar onderzoek. Het instituut, dat recent nog aan de basis stond van de val van minister Hennis vanwege hun onderzoek naar nalatigheid bij een dodelijk mortierongeval in Mali, sprak met instituten als de Rekenkamer, de Ombudsman en instanties die rampen of problemen onderzoeken in opdracht van ministeries. In een gisteren gepubliceerd rapport beschrijft de raad hoe groot de bemoeienis van ambtenaren en bewindslieden met dergelijke publicaties is. “Ze horen netjes met de armen over elkaar de uitkomsten af te wachten, maar dat gebeurt niet”, zegt Richard van den Brink (ex-SCP), in de Volkskrant. “Onderzoekers durven nauwelijks iets te zeggen. Ze zijn doodsbenauwd voor hun baan.”

PENSIOENPLANNETJE: Het wil minister Wouter Koolmees (D66) nog niet erg lukken om de polder op één lijn te krijgen voor hervormingen van de arbeidsmarkt en pensioenen, maar hij gaat nu een poging wagen op een kleiner dossier. Het kabinet wil dat bij een scheiding het al opgebouwde pensioen meteen verdeeld wordt en niet, wat vaak tot problemen leidt, pas wanneer de ex-partners daadwerkelijk met pensioen gaan. Hieraan moeten de pensioenfondsen wel meewerken en, in 2019, moet de Pensioenwet worden aangepast.

VROUWENKIFT: Op internationale vrouwendag mocht Sigrid Kaag de baas zijn van de VN-Veiligheidsraad. Al luisterde lang niet ieder land naar haar oproep om voor de speciale vergadering alleen vrouwen af te vaardigen. Tegelijkertijd kwam het wetenschappelijk bureau van GroenLinks met onderzoek waaruit bleek dat GroenLinks ‘vrouwenkampioen’ is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddeld is 30 procent van de kandidaten op 21 maart vrouw, maar bij GroenLinks is dat 41 procent. De trots van de partij werd meteen gepareerd door de Partij voor de Dieren, waar vrouwen in de meerderheid zijn (55 procent). Die partij hadden ze bij GroenLinks een tikkeltje opportunistisch samen met de lokale partijen, 50Plus, Denk en FvD onder het kopje ‘overig’ ingedeeld omdat de partij maar in 12 gemeenten meedoet. Hoeveel vrouwelijke lijsttrekkers er zijn, blijft onvermeld.

WAT WIJ LEZEN: Uit NRC, een dubbelinterview met de Amsterdamse lijsttrekkers van GroenLinks en D66. En reportages, uit Utrecht en Zundert, over (het gebrek aan) politieke interesse en de stem van ouderen en jongeren.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag om 16.30 uur zendt de NOS het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen uit. Over zorg, veiligheid, wonen en integratie. Zonder Geert Wilders en Thierry Baudet, en met maar enkele raadsleden in spe. Die zullen wel het hele weekend flyerend op straat te vinden zijn.

“De conclusie die door een groeiende groep mensen getrokken wordt, is dat men zó waakzaam moet zijn voor racisme dat men het overal herkent – ook in zaken die niets met racisme te maken hebben.”

Terwijl Justitie een beroep doet op politici om geen “fop-, sjoemel- en show-aangiftes” te doen, pleit hoogleraar Paul Cliteur (FvD) in NRC voor een meldpunt voor racificatie, valse aantijgingen van racisme.

Correctie (9 maart 2018): In deze nieuwsbrief stond oorspronkelijk dat Hamers salaris met 50 procent was toegenomen, dat moest zijn, verdubbeld.