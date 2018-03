Mirjam de Winter (@mirjamdewinter) is freelance journalist en stadsgids in Rotterdam.

Politieke partijen in Rotterdam verzinnen dezer dagen, zoals altijd in verkiezingstijd, de mafste dingen om de aandacht van de kiezer te trekken. Behalve de PVV, die helemaal geen campagne lijkt te voeren. Op Twitter probeert lijsttrekker Maurice Meeuwissen nog een beetje mee te liften op het Rotterdamse sentiment over De Kuip door zich ook ineens tegen de bouw van Feyenoord City te keren. Verder hoor je – sinds de verspreiding van zijn de-islamiseringsprogramma – nooit meer wat van die man.

Nee, dan het Stadsinitiatief, de nieuwe partij van voormalig D66’er Jos Verveen (die de strijd tegen Feyenoord City overigens als eerste in gang zette). Er gaat geen week voorbij of Jos weet zich wel weer in de schijnwerpers te plaatsen. Zo stuurde de partij afgelopen week een persbericht met de kop: „Alle wipkippen Rotterdam uit!”. Geen grap, zo bleek, maar een bloedserieus voorstel van het Stadsinitiatief voor een soort ophokplicht voor wipkippen, volgens hen „het symbool van de droeve buitenspeelcultuur”.

De partij vindt de wipkip, wiphond, wipeend of wipscooter maar een nutteloos ding. Miljarden kinderen over de hele wereld zijn er sinds begin jaren zeventig groot mee geworden, maar het doodt volgens het Stadsinitiatief de rijke kinderfantasie. Bovendien zouden peuters en kleuters het er niet langer dan 2 minuten op volhouden, en zou het daarmee het ook nog eens weggegooid geld zijn. Dus moet die wipkip de stad uit om plaats te maken voor creatieve buitenspeelplaatsen, zo is het plan. Helemaal geen gek idee natuurlijk, al zou ik vanwege de nostalgie over het beruchte speeltoestel dan ook meteen maar willen pleiten voor een Rotterdams wipkip-kerkhof of wipkip-museum (als nieuwe bestemming voor De Kuip misschien?).

In de verkiezingsprogramma’s kom je trouwens wel meer maffe voorstellen tegen. Wat te denken van de Rotterdamse BabyDoos in het programma van de islamitisch geïnspireerde partij NIDA? Bij de geboorte van iedere nieuwe Rotterdammer – arm of rijk – krijgen de ouders een kartonnen doos cadeau die tegelijkertijd als wieg kan dienen. De doos, met een matrasje op de bodem, is verder gevuld met allerlei nuttige informatie, baby-artikelen en het boekje Kikker en de Vreemdeling van anti-discriminatiebureau RADAR. Het idee komt uit Finland, waar zwangere vrouwen al 75 jaar lang een wiegdoos cadeau krijgen van de overheid. De babysterfte zou er door zijn afgenomen, beweren ze daar.

Nou is het een feit dat de babysterfte in Rotterdam (in achterstandswijken) hoger ligt dan in de rest van het land, maar heeft dat anno 2018 nog iets met de slaapplaats van de baby te maken? Zijn er bijvoorbeeld nog steeds moeders die, zoals in vorige eeuwen, hun baby’s in een kastlade te slapen leggen? Welnee, artsen wijten de hoge sterftecijfers vooral aan gebrek aan kennis over de zwangerschap en slechte leefgewoonten. Een grappig en sympathiek idee van NIDA, net als de wipkip-boycot van het Stadsinitiatief, maar ook niet meer dan dat.

Ik ben benieuwd naar wat ons de komende anderhalve week nog meer te wachten staat aan beloftes en creatieve proefballonnetjes. Al was het maar om weer eens even te kunnen lachen in deze harde, Rotterdamse verkiezingsstrijd.