WHO: Steeds meer aanvallen op medische diensten in Syrië

Het aantal aanvallen op medische faciliteiten en medisch personeel in Syrië neemt toe. In de eerste twee maanden van dit jaar vonden er 67 aanvallen plaats op medische diensten, meer dan de helft van de 112 aanvallen die in heel 2017 plaatsvonden. Dat bericht Reuters op basis van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Afgelopen februari waren er 39 aanvallen op medische diensten, ambulances en medische opslagplaatsen in Syrië. 28 daarvan vonden plaats in de rebellenenclaves in Oost-Ghouta, tien in Idlib en één in Homs. De WHO laat weten de aanvallen “onacceptabel” te vinden.

De VN-coördinator in Syrië, Ali al-Za’tari, zei vrijdag dat beschietingen in de buurt van Douma in Oost-Ghouta een hulpkonvooi in gevaar bracht. Hij roept op tot een staakt-het-vuren zodat het konvooi voorraden kan aanleveren. Ondanks verzekeringen van beide strijdende partijen afgelopen dagen voor een onbelemmerde doorgang, werd het konvooi toch beschoten, zei de VN-coördinator.

Het Syrische regime is de afgelopen weken bezig met een offensief op het laatste rebellenbolwerk in Oost-Ghouta, dat vlak bij de hoofdstad Damascus ligt. De afgelopen dagen hebben zowel Rusland als het Syrische leger burgers en de rebellen toegezegd dat ze het gebied veilig kunnen verlaten. Maar de rebellen zijn hier tot nu toe niet op ingegaan. Duizenden burgers hebben het gebied al wel verlaten. Bij de gevechten zijn volgens de VN ongeveer achthonderd doden gevallen en zeker tweeduizend gewonden.