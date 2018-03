Voorkeur voor mannelijke Schiphol-baas zorgt voor ophef

Als het aan Schiphol ligt, wordt de volgende bestuursvoorzitter een man. Dat bevestigt de luchthaven na berichtgeving van de Volkskrant.

De krant meldde dit vrijdagochtend na een uitspraak van de afzwaaiend Schiphol-baas Jos Nijhuis. De topman, die midden februari in een gesprek met de journalist over zijn opvolging van ‘hij’ sprak, zou zich gebaseerd hebben op een profielschets. Na navraag blijkt dat Schiphol het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de top wil bewaren - dat is nu twee om twee. Naast president-directeur en bestuursvoorzitter Nijhuis zitten Jabine van der Meijs (financieel directeur), André van den Berg (commercieel directeur) en Birgit Otto (operationeel directeur) in de raad van bestuur.

Bij Schiphol zeggen ze de ontstane ophef te begrijpen, al ontbreekt het volgens een woordvoerder wel aan nuance. “Nijhuis heeft gezegd dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een man. Het is dus niet zo dat we per definitie een man aanstellen, al streven we er inderdaad naar om het evenwicht tussen man en vrouw in de top intact te houden. De huidige verhoudingen werken prima en dat willen we daarom zo houden.” Toch zou een vrouw met aantoonbaar betere papieren volgens de woordvoerder de baan alsnog kunnen krijgen.

Nijhuis’ opvolging is ondertussen nog steeds niet geregeld. In eerste instantie zou de topman in de loop van het eerste kwartaal worden opgevolgd, maar dat wordt volgens het jaarverslag uiterlijk per 31 maart. Overigens gaat niet Nijhuis of het Schiphol-bestuur over de benoeming. Die beslissing ligt bij de raad van commissarissen, onder voorzitterschap van Louise Gunning.

Ontstemde reacties in politiek, debat aangevraagd

Schiphol is voor 70 procent staatseigendom. Hoewel het hier om een staatsonderneming gaat wil minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) niet reageren. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu, VVD) deed dat wel: ze was vrijdag niet te spreken over het standpunt van Schiphol. “Een groot flauwekulverhaal”, zegt ze tegenover persbureau ANP.

“Er wordt nergens bezwaar gemaakt als er in een raad van bestuur meer mannen zitten dan vrouwen. Ik vind het echt onzin.”

Op Twitter reageren Kamerleden ontstemd op het nieuws. D66-leider Alexander Pechtold noemt het “niet meer van deze tijd” dat er een man wordt gekozen zodat er niet meer vrouwen in de bestuurstop zitten. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee spreekt van een “drogreden”:

Wat een drogreden; overgrote deel van Nederlandse bedrijven kent meer mannen dan vrouwen in de top, maar als bij Schiphol meer vrouwen dan mannen in de top dreigen te komen is dat een disbalans? Wat kunnen mannelijke bestuurders toch klein zijn https://t.co/q6SfVrmNFF via @NOS — Tom van der Lee (@TomvanderLee) March 9, 2018

Volgens PvdA-leider Asscher was het “zo wel genoeg met de vrouwtjes”. Zijn partijgenoot Henk Nijboer laat weten dat de PvdA een debat heeft aangevraagd over de toekomstige benoeming.