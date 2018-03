Lieke Martens door collega’s gekozen in wereldelftal 2017

Aanvalster Lieke Martens van FC Barcelona is gekozen in het wereldelftal van 2017, samengesteld door voetbalsters zelf. De Limburgse kreeg de meeste stemmen in de verkiezing die wordt georganiseerd door de internationale spelersvakbond FIFPro. Ruim 4.100 voetbalsters uit 45 landen brachten hun stem uit. Naast Martens waren ook Anouk Dekker, Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden genomineerd. Alleen Martens kreeg genoeg stemmen. Zij vormt de voorhoede met Pernille Harder uit Denemarken en de Amerikaanse Alex Morgan. (ANP)