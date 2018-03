Rutte noemt banken ‘semioverheid’ en bedankt bij voorbaat voor commissarispost

Banken zijn geen gewone bedrijven. Het zijn in „een soort semioverheidsinstellingen” en hebben daarom niet dezelfde vrijheid als andere bedrijven om de beloning van hun topfiguren vast te stellen. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag naar aanleiding van de salarisverhoging van ING-topman Hamers. Diens beloning is door de raad van commissarissen van ING verhoogd van zo'n 2 tot ruim 3 miljoen euro per jaar.

Rutte wees erop dat banken, zodra ze in gevaar komen, steeds de overheid om steun vragen. Dat heeft ING een kleine tien jaar terug ook gedaan. De overheid is in zo'n situatie vaak verplicht financieel bij te springen om te voorkomen dat de banken omvallen, zeker als het grote systeembanken betreft. Rutte kondigde overigens geen extra maatregelen tegen ING aan. Hij zei alleen dat minister van Financiën Wopke Hoekstra met de banken gaat praten. De premier zei „dat u mij nooit zult aantreffen in een raad van commissarissen”. Zijn voorgangers Wim Kok en Jan Peter Balkenende stapten na hun vertrek wel in zo'n functie, maar dergelijk werk lijkt Rutte „verschrikkelijk''. (ANP)