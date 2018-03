‘Vaak werk ik ’s nachts aan mijn kledinglijn’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Youssra: „Na mijn studie communicatiewetenschappen wilde ik eigenlijk journalist worden. Ik heb de wereld en het nieuws altijd interessant gevonden. Ik ben ook twee jaar nieuwslezer geweest bij een Amsterdamse radiozender. Maar ik vond dat werk toch een beetje eenzijdig, alsof er alleen maar nare dingen gebeuren in de wereld. Zes van de negen items gingen over overvallen en ongelukken. Dat was niet bevorderlijk voor mijn humeur. Een vriend vroeg me toen of public relations niets voor mij was. ‘Je houdt van schrijven, van mode en je bent sociaal’, zei hij. Hij kende een bureau waar ik als ‘snuffelstagiaire’ aan de slag kon. De persberichten die ik daar schreef, waren heel anders dan bij de radio. Ik leerde hoe je elk persbericht over een nieuwe geur of blush weer anders kunt maken door de unique selling points te benadrukken. Je creëert zelf nieuwswaarde. Ik heb nu zo’n twaalf merken onder mijn hoede, van Bobbi Brown tot Keune. Ik weet niet of ik altijd in de beautywereld blijf, want het gaat natuurlijk niet om life saving onderwerpen. Maar ik zie wel de kracht van cosmetica, wat het kan doen voor mensen: meer zelfvertrouwen geven bijvoorbeeld.”

„Daarnaast heb ik een eigen modelabel met een filosofie, gebaseerd op mijn Marokkaanse achtergrond. Ik probeer te bewerkstelligen dat mensen bij Marokko aan meer denken dan aan kamelen, zand en couscous.

Hoe doet zij het

Youssra Benaya (28) studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt fulltime in vaste dienst bij een pr-bureau op het gebied van mode, beauty en lifestyle in Amsterdam. Daarnaast besteedt ze 20 tot 25 uur per week aan haar eigen modelijn. Ze woont met haar ouders, broer en zus in Zaandam en heeft een modaal inkomen.

„Mijn stoffen komen uit het Atlas-gebergte, waar mensen kleuren en patronen gebruiken die bepaalde boodschappen afgeven en symbool staan voor bepaalde levensfasen. Ik maak alle ontwerpen en geef instructies aan een atelier in Casablanca. Ik neem echt de tijd voor mijn modelijn, want ik heb geen opleiding in die richting. Elk half jaar ga ik twee weken naar Marokko voor mijn kleding. Verder ben ik druk met de website, de pr en de verkoop via sociale media en beurzen.

„Ik zie wel welke kant mijn leven opgaat, die van de mode of van de pr, ik vind beide leuk. Al mijn andere activiteiten, zoals het redacteurschap van het online platform MVslim, dat de diversiteit van de moslim wil laten zien, heb ik even stopgezet.”

Het enige moslimmeisje

Youssra: „Bij mij is het de hele dag spitsuur. In de pr-wereld is het namelijk constant druk: om één uur een plan inleveren, om twee uur een meeting, om drie uur naar een klant. Ik vind dat heel fijn, het geeft me het gevoel dat ik lekker bezig ben, dat ik mijn dag goed besteed en nuttig ben.

„Ik heb studentenbanen gehad waar dat wel anders was, waar je totaal geen verantwoordelijkheid kreeg. En dat is juist iets wat ik graag wil. Dat het aan mij is om zaken goed af te leveren. Ik ben eerder een creatief dan een tekstueel persoon en ik kan in deze baan heel goed mijn creativiteit kwijt, want ik moet voortdurend concepten bedenken. En mijn maatschappelijke betrokkenheid kan ik kwijt in mijn persoonlijk leven.

„Al zie ik het op mijn werk ook als mijn rol om de beeldvorming over moslims en Marokkanen te beïnvloeden. Ik ben het enige moslimmeisje tussen vijftien collega’s. Ik kan laten zien dat ik een hoofddoek draag en dat ik niet onderdrukt word, dat ik daar zelf voor kies. Zo probeer ik stereotiepe gedachten te doorbreken. Het is nu zo ver dat collega’s me waarschuwen als we iets eten: ‘Youss, die chocola moet je niet nemen, want er zit alcohol in’.

„Thuis gaat het werk gewoon verder, aan mijn kledinglijn. Vaak werk ik daar ’s nachts aan, dan heb ik de meeste inspiratie en is het rustig in huis. Dan pak ik tijdschriften, maak ik moodboards, klein lichtje aan, achtergrondmuziekje erbij via oordopjes, zodat ik in een creatieve vibe kom. Ik kan best met weinig slaap toe, vijf tot zes uur per nacht is voldoende. Als ik dan in het weekend een keertje bijslaap, gaat het goed. Ik woon nog thuis en deel een kamer met mijn zus, maar die gaat vroeg slapen, dus die heeft er geen last van. En ik werk niet elke nacht, hoor.”

Opstaan Als Youssra het ’s ochtends rustig aan wil doen, moet ze om half zeven op, maar meestal is het tegen twintig over zeven als ze opstaat. „Maar dan heb ik om kwart over zes al wel het ochtendgebed gedaan.” Vervoer Youssra reist per openbaar vervoer van haar woonplaats Zaandam naar haar werk in Amsterdam. Woning Ze woont met haar ouders, broer en zus in een appartement in Zaandam. Bijzondere uitgaven Stedentrips naar het buitenland met vriendinnen of met haar moeder en zus. „Ik hou van een beetje slenteren in een grote stad.” Bedtijd Circa één uur ’s nachts.

Lezing over hiphop

Youssra: „Ooit ga ik wel op mezelf wonen, maar nu vind ik het nog het leukst met mijn familie. Ik logeer wel eens in het huis van vrienden als ze weg zijn. Dan vind ik dat twee dagen leuk, maar de derde dag wordt het saai. En ik heb ’s avonds veel afspraken, dus ik ben niet zoveel thuis. Ik draai gewoon mee in het huishouden. Ik kook, doe boodschappen en maak schoon. Ik vind dat heel normaal, mijn ouders hoeven niet meer voor me te zorgen op deze leeftijd.”

„Ik probeer mijn vrije tijd te besteden aan dingen waar ik inspiratie uit haal, zoals een bezoek aan het Tropenmuseum of een lezing over hiphop. Ik ben ook dol op spoken word, een wat langzamere versie van rap, zonder muziek. Ik vind het mooi dat mensen anderen positief kunnen raken met woorden. Woorden als instrument, heel mooi. Ja, ik ben blij en dankbaar voor alles wat ik mag doen. Het heeft best veel energie gekost om dat allemaal voor elkaar te krijgen, maar voor nu voelt het allemaal heel fijn.”