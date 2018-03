Bezoek Turkse oud-minister afgezegd na diplomatiek overleg

Een bezoek van een prominente Turkse politica aan Deventer gaat niet door. Een vooraanstaand lid van de AK-partij, Fatma Sahin, zou zaterdagavond spreken in de Centrum Moskee in Deventer. Na diplomatiek overleg tussen Nederland en Turkije zijn de landen overeengekomen dat het bezoek “niet wenselijk” is, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in het AD.

Het overleg vond plaats op ambtelijk niveau omdat Nederland momenteel geen ambassadeur in Turkije heeft. Het bezoek van Sahin, die tussen 2011 en 2013 minister van Familiezaken was, stond gepland op een gevoelig moment. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat een bezoek van de Turkse minister voor Gezinszaken Fatma Betul Sayan Kaya aan Nederland uitmondde in een diplomatieke rel.

Kaya bezocht vorig jaar Nederland om campagne te voeren voor het Turkse referendum om president Erdogan meer macht te geven. Omdat dit kort voor de Tweede Kamerverkiezingen was, werd het bezoek als “onwenselijk” bestempeld. De minister werd onder politiebegeleiding met de auto teruggestuurd naar Duitsland - waar ze eerder die dag vandaan kwam. Hierop braken rellen uit bij het Turkse consulaat in Rotterdam.

Kaya was uit Duitsland gekomen omdat de landingsrechten voor minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu eerder waren ingetrokken.