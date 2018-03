Turkse journalisten oppositiekrant voorlopig op vrije voeten

De rechter in Istanbul heeft bepaald dat de Turkse journalisten Ahmet Sik en Murat Sabuncu voorlopig vrij mogen komen. De onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van de oppositiekrant Cumhuriyet werden opgepakt na de mislukte staatsgreep in Turkije in de zomer van 2016.

Ze mogen van de rechter de gevangenis verlaten totdat er uitspraak is in hun proces. Ze hebben wel een uitreisverbod gekregen.

Bestuursvoorzitter Akin Atalay moet van de rechter nog wel in de cel blijven tot in elk geval de volgende hoorzitting in de zaak op 16 maart.

Gülen-beweging

De medewerkers van de krant worden beschuldigd van steun aan terroristische organisaties, waaronder de beweging van imam Fethullah Gülen. De krant Cumhuriyet heeft altijd ontkend banden te hebben met de Gülen-beweging en waarschuwde de laatste jaren zelfs dat de beweging overheidsinstellingen had geïnfiltreerd.

Fethullah Gülen is een naar de VS uitgeweken geestelijke die er door de regering van Erdogan van wordt verdacht achter de mislukte staatsgreep van 2016 te zitten.

In totaal zijn achttien medewerkers van de kritische krant gearresteerd, een aantal van hen was al eerder vrijgelaten. De aanklagers hebben celstraffen tot 43 jaar geëist tegen de stafleden van de oppositiekrant.