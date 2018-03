Tot 40 maanden cel voor antihomogeweld Amsterdam

Twee mannen die vorige zomer twee homoseksuelen in Amsterdam in elkaar sloegen, moeten tot veertig maanden de cel in. Het tweetal schopte en sloeg een van de slachtoffers zo hard, dat de rechter vrijdag oordeelde dat ze hem probeerden te doden. De verdachten zijn veroordeeld voor poging tot doodslag en openlijk geweld.

Naast de mannen van 28 en 26 jaar die 40 en 28 maanden moeten zitten, legde de rechtbank van Amsterdam een derde man (23) vier maanden op. Hij speelde een minder grote rol bij het incident. Voor de rechter staat het vast dat in ieder geval de twee hoofdverdachten het gemunt hadden op de slachtoffers vanwege hun seksuele geaardheid. Het homofobe karakter van het geweld rekent de rechtbank het tweetal zwaar aan.

Homo’s doden

In juni vorig jaar liepen de twee homoseksuele mannen met twee vrienden richting het Centraal Station in Amsterdam nadat ze waren uitgeweest. De 28-jarige hoofdverdachte schold het viertal - van wie een verkleed was als dragqueen - zonder aanleiding uit. Volgens het vonnis riep hij onder meer dat hij homo’s wilde doden en dat het niet was toegestaan op mensen van hetzelfde geslacht te vallen.

De slachtoffers verloren de belagers uit het oog, maar werden even later op het Damrak aangevallen. Er was nog een vierde man bij de mishandeling, maar de politie heeft niet kunnen achterhalen wie dat was. De drie mannen sloegen en schopten de slachtoffers tegen het hoofd en in het gezicht. Daar gingen ze mee door toen een van hen op de grond lag. Alleen omdat de 23-jarige man tussenbeide kwam, is het letsel niet ernstiger geworden, oordeelde de rechter. Een van de slachtoffers raakte bewusteloos.