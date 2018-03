Broodtaart + fruitcompote

We gaan het weekend in met een dessert van de Franse grootmeester Alain Ducasse.

Meng de suiker, het amandelmeel en de melk in een grote kom. Voeg de eieren, noten en amandelmelk toe en spatel er heel rustig het geklopte eiwit door. Leg de sneetjes brood 1 tot 2 uur in het mengsel in de week.

Verhit de oven tot 180 graden/gasovenstand 4 en vet een ovenschaal van 20 x 26 cm in met boter. Stapel de broodjes netjes in de schaal en bak de taart ongeveer 20 minuten, tot een houten prikker of het puntje van een mes er droog uitkomt.

Meng het fruit in een grote pan met de suiker, schraap het vanillemerg erbij en gooi ook het stokje in de pan. Laat het fruit, terwijl je regelmatig blijft roeren, ongeveer 15 minuten op laag vuur pruttelen tot je een dikke compote hebt. Vis het vanillestokje uit de pan en laat de fruitcompote afkoelen. Leg op elk bord een plak warme broodtaart en schep er een lepel fruitcompote op.