Serena Williams wint bij haar rentree en treft nu Kiki Bertens

Meer dan een jaar na haar laatste officiële duel in het enkelspel en zeven maanden nadat ze beviel van een dochter, heeft tennisster Serena Williams (36) een succesvolle rentree gemaakt. Donderdagnacht Nederlandse tijd versloeg ze in de eerste ronde van het prestigieuze toernooi in het Amerikaanse Indian Wells de Kazachse Zarina Diyas met 7-5 en 6-3. Ze maakte nog veel onnodige fouten: 27 – tegenover 34 winners. „Ik ben een beetje roestig, maar dat doet er niet toe”, zei ze. Williams treft in de volgende ronde de als 29ste geplaatste Kiki Bertens, die in de eerste ronde een bye had. Dat duel is zaterdag. (NRC)