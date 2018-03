Raad stemt voor uitbreiding van Friese varkensfokkerij

Het varkensfokbedrijf in het Friese dorp Hemelum mag uitbreiden. Dit heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân donderdagavond besloten met 19 stemmen voor en 16 tegen.

Het plan voor twee nieuwe varkensstallen is omstreden in het Friese dorp (550 inwoners). Tegenstanders zijn bang voor meer geuroverlast en gezondheidsproblemen door uitstoot van fijnstof. Een megastal hoort niet thuis aan de rand van een dorp, vinden ze. De varkensfokkerij ligt op 375 meter van de dorpskern. Wettelijk is 200 meter toegestaan.

De collegepartijen van Súdwest-Fryslân stemden verdeeld: PvdA en GroenLinks waren tegen, CDA en VVD voor. Wethouder Gea Wielinga (CDA) verklaarde dat het bedrijf zal voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het dierenwelzijn gaat er volgens haar op vooruit.

Varkensfokker John Lorist wil uitbreiden van ruim 400 naar 900 fokzeugen. De nieuwe stallen herbergen straks 8.700 varkens, nu zijn dat er 5.200. Hij plaatst drie ‘luchtwassers’, zodat de geuroverlast afneemt. Ook krijgen de varkens meer ruimte, stelt hij.

De raad van Súdwest-Fryslân en de provincie Friesland staan geen nieuwe intensieve veehouderij meer toe. Voor bestaande bedrijven zijn uitzonderingen. Die mogen maximaal 1,5 hectare groot zijn.