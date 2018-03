‘Privacywaakhond gaat onderzoek doen naar camera’s in sauna’s’

De Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar sauna’s die camera’s hebben opgehangen in hun kleedkamers. Eerder deze week kwamen bewakingsbeelden naar buiten van een sauna in Nederasselt waarop enkele vrouwen van het Nederlandse handbalteam te zien zijn terwijl ze zich omkleden. Die waren verkregen door de camera’s te hacken. De Autoriteit Persoonsgegevens wil onderzoeken welke sauna’s nog meer bewakingscamera’s in hun complex hebben gehangen, zo meldt RTL Nieuws.

Het Nederlandse Handbalverbond (NHV) deed eerder deze week aangifte nadat bleek dat op een pornosite twee video’s stonden van de handbalsters die zich omkleden. Een aantal van hen is daarop duidelijk herkenbaar en naakt te zien. De sauna stelt twee jaar geleden te zijn gehackt. De hackers dreigden de video’s te verspreiden als de camera’s niet werden verwijderd uit de kleedkamers. Aan die eis zou zijn voldaan.

Nieuwe meldingen

De afgelopen dagen hebben zich volgens RTL twintig andere mensen gemeld bij de privacywaakhond met klachten over sauna’s die camera’s hebben opgehangen. Al sinds 2001 is het grotendeels verboden om camera’s op te hangen in de kleedkamers van saunacomplexen. Sommige bedrijven zeggen dat ze toch opnames blijven maken uit veiligheidsoverwegingen. “Maar dat is alleen maar in een klein aantal gevallen toegestaan”, zegt een woordvoerder tegenover ANP. ” In de basis is het zo geregeld dat je moet kiezen voor een middel met een minder zware impact op de privacy als er aantoonbaar veel problemen zijn, zoals veel diefstal. Bij diefstal kan je ook denken aan het inzetten van extra personeel.”

De toezichthouder gaat steekproefsgewijs sauna’s bezoeken om te kijken of ze camera’s hebben hangen. Is dat het geval dan kan een waarschuwing worden gegeven of een boete opgelegd. NRC heeft de privacywaakhond ook om een reactie gevraagd, maar een voorlichter was vrijdagavond vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.