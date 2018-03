Posters in Amsterdam tegen ‘links’ veroorzaken ophef

Ze zouden „70.000 woningdelers op straat zetten”. Posters die de afgelopen weken rond de Stopera zijn neergezet, uitten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deze fikse beschuldiging aan het adres van de lokale afdelingen van GroenLinks, PvdA en de SP.

Op de posters staan teksten als: ‘Jij en 70.000 woningdelers op straat? GroenLinks laat je links liggen’. En: ‘De SP. 100% asociaal’. De posters verwijzen tevens naar de website www.woningdelers.org en de Facebookpagina ‘De leugens en waarheid over woningdelen’. Wie de website bezoekt, krijgt het verzoek ‘maximaal 10 euro’ te doneren voor de strijd tegen het beleid van genoemde partijen.

Die partijen reageerden op Twitter. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting: „Wtf. Overal illegaal aangebrachte sandwichposters rond Waterlooplein met leugenachtige boodschappen over onze strijd tegen vastgoedhufters”. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman: „[...] Apart ook dat er geen borden zijn voor VVD & D66 die beleid ook steunden om verkamering van huizen te voorkomen”. En SP-wethouder Wonen Laurens Ivens: „Het Grote Geld is boos. Ze mogen niet meer elke woning maximaal uitmelken (overbewonen) over de rug van de huurders”.

Wie zit er achter die posters?

Strijd tegen huidig beleid

Wie een tijdje door de comments scrollt op de Facebookpagina, komt uiteindelijk de naam van de initiatiefnemer tegen: Jaap Rote (21). Rote investeerde naar eigen zeggen 950 euro van zijn eigen geld in de campagne. Daarnaast haalde hij 5.000 euro op aan donaties. Hij heeft tot nu toe negentig posters laten maken, dat kostte 1.300 euro.

Rote – woonachtig in Amsterdam, student economie – zette zijn actie begin februari op touw met een vriendin die bij een pr-bureau werkt. „Ik zag hoe vrienden van me door het huidige beleid uit hun huis werden gezet”, verklaart hij zijn actie in een Amsterdams café. Later gevraagd naar voorbeelden, mailt Rote dat hij meerdere gedupeerden kent die hun verhaal willen doen. Tot nu toe heeft hij NRC echter, ondanks herhaald verzoek, nog geen concrete namen gegeven.

Met zijn strijd tegen dat ‘huidige beleid’ doelt Rote op de nieuwe regels voor woningdelen, die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. Verhuur aan meer dan twee personen is sindsdien niet meer toegestaan zonder vergunning. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet een woning voldoen aan bepaalde eisen, zoals de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte.

Volgens Rote vragen veel verhuurders geen vergunning aan omdat de „waarde van zo’n woning met 30 procent daalt als het de bestemming ‘onzelfstandige kamerverhuur’ krijgt”. Rote wijst voor bewijs voor die waardedaling naar het RICS, een internationaal instituut dat taxaties van vastgoed uitvoert. De Makelaarsvereniging Amsterdam laat in een telefonische reactie weten de waardedaling niet te onderschrijven en er niet eerder over te hebben gehoord. Over de WOZ-waarde, leidend in Nederland bij de waardebepaling van een pand, heeft Rote het niet.

Om toch aan de regels te voldoen, zetten volgens Rote verhuurders hun huurders uit huis. Dat dit om 70.000 mensen zou gaan, is volgens hem terug te vinden in het rapport Woningdelen in Amsterdam (februari 2016) van onderzoeksinstituut Rigo. Daarin staat dat er op 12.700 adressen daadwerkelijk aan woningdelen wordt gedaan. In het overgrote deel zou het gaan om drie personen per woning. Het getal 70.000 komt nergens terug.

Rote hoopt met zijn actie mensen over te halen om op VVD of D66 te stemmen. Die partijen pleiten sinds kort voor een generaal pardon voor adressen die door de nieuwe huurregels sinds 1 januari 2017 in overtreding zijn.

Volgens GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens draait Rote de zaken om in zijn campagne. „De omzettingsvergunning komt uit de koker van de VVD en D66. GroenLinks en PvdA hebben destijds tegengestemd. Alleen de SP was gecommitteerd om in te stemmen als coalitiepartner.” Nuijens is het wel eens met Rote dat de vergunning in zijn huidige vorm niet werkt, „omdat huisbazen de druk vaak leggen bij de woningdelers. Ze zeggen: ‘Doordat wij een dure vergunning moeten aanvragen, zetten we jullie eruit’. Daarmee maken ze misbruik van de woningnood.”

Zelf onder vuur

Zelf kwam Rote op zijn eigen Facebookpagina onder vuur te liggen nadat bleek dat hij in het verleden werkte bij de site My Amsterdam Apartments, die huurders en verhuurders aan elkaar koppelt en valt onder het bedrijf Immuun Vastgoed. Volgens Rote was dat een stage. „Mag ik daarom geen mening meer hebben? Nu word ik door een aantal mensen weggezet als vastgoedboefje. Ik vind het jammer dat dit de aandacht voor mijn actie ondergraaft.”

Eigenaar van My Amsterdam Apartments, Thomas Brummer: „Jaap heeft ooit een halve dag meegelopen. Daar is het bij gebleven.”