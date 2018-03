Ja, het is veiliger voor iedereen die in winkels, horeca en ov werkt Nadat de winkel geen contante betalingen meer accepteerde, „zijn er geen gekke dingen meer gebeurd. Logisch: hier valt niks meer te halen”. Eef van Hoogstraten, eigenaar broodjeszaak in Nijmegen, in de Volkskrant

Ja, zonder contant geld worden criminele activiteiten veel lastiger „Cash vergemakkelijkt criminaliteit omdat het anoniem is. Vooral biljetten van hoge waarde zijn problematisch omdat ze zo gemakkelijk te dragen en te verbergen zijn. Een miljoen dollar in briefjes van 100 past in een koffer” Econoom Kenneth Rogoff auteur van The Curse of Cash op Project Syndicate

Ja, pinnen is efficiënter en goedkoper Bedrijven hebben veel kosten aan contant betalen, zoals „geld afstorten, aanschaf van wisselgeld of een geldverzekering”. En het kost tijd „om de kassa op te maken, het geld te tellen en het naar de bank te brengen.” Ondernemerswebsite Vers-Inspiratie

Nee, als het betaalverkeer volledig digitaal is, zijn we afhankelijk van bedrijven „In plaats van staatsmunten komt er dan alleen nog privaat geld: onze bankrekening. Dat is eigenlijk geen geld, maar een soort puntensysteem in bezit van private partijen die voor het gebruik een beloning vragen. In een cashloze wereld kun je niet meer van ze af, want je kunt je krediet niet meer omzetten in munten en biljetten.” Schrijver en columnist Maxim Februari in NRC

Nee, contant geld moet als betaalmiddel te gebruiken blijven voor wie niet met pin kan of wil betalen Pinnen is een probleem voor mensen die hun pincode moeilijk kunnen onthouden (ouderen, verstandelijk gehandicapten), je hebt „dak- of thuislozen die niet over een pinpas beschikken” en „mensen die in de schuldsanering zitten of zichzelf ter voorkoming van schulden geen pinpas toestaan”. De Nationale ombudsman in een rapport

Nee, als je pint komt een fooi misschien niet bij het horeca- personeel „Persoonlijk heb ik voor de fooi altijd contant geld bij me. Ik wil dat die bij de werknemers terechtkomt en pin je of betaal je met een creditcard, dan weet je nooit of hij toch niet bij de werkgever blijft hangen.” Kok en vinoloog Hilary Akers over de ins en outs van het fooi geven in het FD

