Overeenkomst over evacuatie Syrische rebellen Oost-Ghouta

Jaish al-Islam, een van de belangrijkste rebellengroepen in het Syrische Oost-Ghouta, heeft vrijdag een overeenkomst gesloten over de evacuatie van opstandelingen uit het belegerde gebied. Het gaat om militanten die Jaish al-Islam zelf in gevangenissen heeft zitten. Dat zijn rebellen die gelieerd zijn aan het Al-Nusra Front, voorheen de Syrische tak van Al-Qaeda.

Reuters brengt op basis van Syrische staatstelevisie dat dertien Al-Nusra-opstandelingen met hun families een vrijgeleide krijgen naar Idlib. Die provincie is een van de laatste gebieden in Syrië die de militanten in handen hebben. In Oost-Ghouta wonen nog zo’n 400.000 mensen, is de schatting. Het gebied is door het regeringsleger van president Assad omsingeld en wordt geregeld beschoten. Of burgers en andere rebellen ook uitgeleide krijgen, is niet bekend.

Staakt-het-vuren

Eind februari riep de VN-Veiligheidsraad unaniem op tot een staakt-het-vuren. In de resolutie stond dat de Syrische president Assad terreurgroeperingen als IS, Al-Qaeda en Al-Nusra mag blijven aanvallen. Volgens AFP gingen de militanten van Jaish al-Islam daarop akkoord met de eis dat zij de rebellen van Al-Nusra uit het gebied zouden evacueren, waar ze nu aan begonnen zijn.

Op Twitter schrijft rebellengroep Jaish al-Islam dat vrijdag tot de evacuatie besloten is na overleg met onder andere de Verenigde Naties. Eerder op de dag meldde het Rode Kruis dat een konvooi van dertien vrachtwagens hulpgoederen heeft kunnen afleveren in Douma, de grootste stad in de omsingelde streek. De afspraken over de evacuaties maakten de rebellen naar eigen zeggen met een delegatie die met het konvooi was meegereisd.

Paar honderd

Jaish al-Islam heeft “een paar honderd” al-Nusra-strijders gevangen in Oost-Ghouta, meldt Reuters op basis van Mohamad Alloush, de politiek leider van de beweging. Niet alleen strijden veel rebellengroepen tegen de Syrische regering, ook onderling is er strijd tussen de opstandelingen.