‘Museum-Oscar’ gaat naar Friesland

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft de You-2 Award, de publieksprijs van de Global Fine Art Awards (GFAA), gekregen voor de tentoonstelling ‘Alma-Tadema, klassieke verleiding’. De bekroningen, die ook wel bekendstaan als de ‘museum-Oscars’, zijn uitgereikt in New York. De concurrentie was groot: er waren 85 genomineerden voor de publieksprijs.

De tentoonstelling over de Brits-Friese schilder Sir Lawrence Alma-Tadema, die scènes schilderde uit de klassieke oudheid, was vorige winter in het museum te zien en later ook in Wenen en Londen. De tentoonstelling kreeg internationaal veel lovende recensies en alleen al in Nederland bezochten 158.000 mensen de werken.

Lourens Alma-Tadema werd in 1836 geboren in Dronrijp. Zijn schilderingen naar het klassiek Romeinse en Griekse leven werden in het laat-Victoriaanse tijdperk een sensatie in Antwerpen en in Londen, waar hij in 1870 ging wonen. In 1899 werd hij geridderd, Lourens werd Sir Lawrence. Na zijn dood in 1912 raakte zijn werk in de vergetelheid tot het in de jaren 70 herontdekt werd. (NRC)