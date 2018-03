Directeur museum Gent geschorst vanwege omstreden expositie

Catherine de Zegher, directeur van het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), is tijdelijk geschorst vanwege een omstreden expositie met mogelijke vervalste kunstwerken. Dat meldt de Vlaamse krant De Standaard. De verantwoordelijke gemeentelijke instantie, het AGB Kunsten en Design, besloot De Zegher woensdagavond tijdelijk te schorsen in afwachting van verder onderzoek. Tijdens de spoedzitting kwam De Zegher niet opdagen en ze verstrekte ook niet de gevraagde documentatie, zo schrijft De Standaard. De Zegher raakte in opspraak na een omstreden bruikleenovereenkomst met de Russische kunsthandelaar Igor Toporovski. Via zijn stichting Dieleghem haalde het MSK 26 schilderijen naar Gent die van bekende Russische avant-gardekunstenaars als Malevitsj en Kandinsky zouden zijn. (NRC)