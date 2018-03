Mike verhandelt zichzelf nu al 10 jaar op zijn eigen beurs

Waar zal ik naartoe op vakantie gaan, zal ik mijn haar verven, een cursus gitaar leren spelen? Al die keuzes tegenwoordig, wie zou er niet eens een beslissing in zijn leven willen outsourcen? Dat is precies wat de Amerikaanse Mike Merril nu al tien jaar doet: hij laat anderen over zijn leven beslissen. Elke belangrijke keuze, waar hij zelf niet uitkomt, legt hij voor aan zijn 663 aandeelhouders, die tezamen meer dan tienduizend aandelen Mike hebben.

Het klinkt als de ideale oplossing voor besluiteloze mensen. En dat is ook hoe Merril min of meer op het idee kwam om zichzelf naar een fictieve beurs te brengen. Hij was verhuisd van een klein stadje in Alaska naar Portland, zat in een crisis over de afslag die hij had genomen in zijn leven, zo schrijft The Hustle in een artikel over hem. Waarom zou hij de controle over zijn leven niet aan anderen geven ?

Merril besloot zichzelf op te delen in 100.000 aandelen voor een dollar per stuk en verkocht zichzelf eind januari 2008 via zijn eigen handelsplatform KmikeyM. Een aandeel Mike staat nu op 6,64 dollar. Hoewel hij ruim 90 procent van de aandelen zelf hield, gaf hij zijn aandeelhouders - de meeste vrienden - 100 procent beslissingsbevoegdheid.

Zal ik trouwen of niet?

Merril, in het dagelijks leven werkzaam bij een videoproductiebedrijf, legt zijn aandeelhouders vaak vragen voor of hij bijvoorbeeld naar een bepaalde bestemming zal vliegen. Maar hij legt ook heel persoonlijke zaken voor zoals een huwelijksaanzoek of de vraag of hij zal gaan samenwonen of niet, iets wat zijn partners niet altijd even goed trekken. Kijk hier voor een overzicht van alle zaken waarover gestemd is.

De podcast Love+Radio interviewde Merril recent over zijn leven als levend investeringsvehikel. Het geeft een fascinerend inkijkje in de manier waarop hij denkt, wat de meeste mensen toch wat onorthodox aan zal doen. Ook zijn ex-vriendin, tevens aandeelhouder, wordt geïnterviewd. Toen zijn ex boos werd dat hij aan zijn aandeelhouders had voorgelegd of hij zich zou laten steriliseren (door 57 procent van de aandeelhouders afgewezen) antwoordde hij dat als ze meer invloed wilde hebben, ze maar “meer aandelen moest kopen”.

Tijdens de jaarlijkse Ideacity-conferentie, een soort TEDx, in 2015 legde Merril ook het idee achter zijn project uit. Zijn filosofie is dat anderen beter zijn in het nemen van besluiten: