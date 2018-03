‘Meest gehate man op internet’ krijgt zeven jaar cel

Een federale rechter in New York heeft de zeer omstreden ex-farmaceut Martin Shkreli veroordeeld tot zeven jaar cel, meldt persbureau AP. De 34-jarige Shkreli stond vrijdag terecht wegens handelsfraude, maar werd bij het grote publiek bekend als degene die een gigantische prijsverhoging instelde voor een levensreddend medicijn. Door daar onder zijn alter ego Pharma Bro online over op te scheppen, verkreeg hij de reputatie van “meest gehate man op internet”.

De hoogte van de celstraf hing af van het pleidooi dat Shkreli mocht doen om zijn daden te verantwoorden. Dat kwam vorige week, in een schuldbewuste brief die de rechter op andere gedachten moest brengen: “Ik zat fout. Ik was een dwaas. Ik had beter moeten weten”, schreef hij.

De aanklagers hadden minstens vijftien jaar cel geëist en zijn advocaten vroegen om maximaal achttien maanden. De rechter ging met zeven jaar cel in het midden zitten. Daarnaast krijgt hij een boete van 75.000 dollar.

Shrekli hoorde het vonnis huilend aan en neemt de volle schuld op zich:

“Ik wil dat de mensen die hier vandaag heen zijn gekomen om mij te steunen een ding goed begrijpen: de enige persoon die de schuld kan krijgen voor het feit dat ik vandaag hier sta ben ik. Ik heb Martin Shrekli neergehaald.”

De voormalige farmaceut is volgens de aanklager verantwoordelijk voor het verdampen van in totaal bijna 10,5 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) aan investeringen van twee hedgefondsen. De 34-jarige Shrekli werd in augustus al schuldig bevonden aan het oplichten van de investeerders, ondanks dat zijn advocaat beweerde dat het geld helemaal niet weg was. Sindsdien zat de Amerikaan in voorarrest. Zijn borgtocht werd door de rechter ingetrokken omdat hij een beloning had uitgeloofd voor een pluk haar van Hillary Clinton. Een besmuikte bedreiging, stelde de rechter.

Prijsstijgingen van medicijnen

Als bestuursvoorzitter van farmaceut Turing verhoogde Shrkeli in 2015 de prijs van het medicijn Daraprim van 13,50 naar 700 dollar - een stijging van 5.085 procent. Daraprim werkt tegen een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de toxoplasmose-parasiet. Voor HIV-patiënten, zwangere vrouwen en baby’s kan het medicijn van levensbelang zijn.

Shkreli lachte in 2015 kritische vragen over de prijsstijging weg door te stellen dat er “wel meer bedrijven zijn die hun medicijnprijzen verhogen”.

Pharma Bro en de Wu-Tang Clan

Toen hij eenmaal wereldwijde bekendheid genoot, ging Shkreli verder met trollen. Onder zijn zelfbedachte kwaadaardige alter-ego Pharma Bro maakte de jonge farmaceut zijn critici belachelijk. Enkele weken voor zijn arrestatie begon hij zichzelf urenlang te streamen op Youtube terwijl hij videogames speelde, spelletjes schaak speelde en met een vrouwelijke student chatte.

Toen Shkreli een uniek album met niet-verschenen nummers van hiphopformatie Wu-Tang Clan kocht, kreeg hij ook de muziekwereld over zich heen. Na de aankoop maakte hij ruzie met Ghostface Killah, een van de Wu-Tang-rappers. Hij bedreigde hem in een Youtube-video. Tot grote teleurstelling van fans liet hij weten het album - aankoopwaarde 2 miljoen dollar - nooit te zullen delen. Later verscheen het album op online veilingsite eBay; in de beschrijving liet Shkreli weten het album misschien wel “uit frustratie kapot te zullen gooien”.

Het album kwam eerder ook in de rechtszaal nog even ter sprake: van de rechter moet Shkreli naast een boete van 7,36 miljoen dollar ook het album Once Upon a Time in Shaolin overdragen aan de overheid.