Schiphol geeft voorkeur aan mannelijke bestuursvoorzitter

Als het aan Schiphol ligt, wordt de volgende bestuursvoorzitter een man. Dat bevestigt de luchthaven na berichtgeving van De Volkskrant. De krant meldde dit vrijdagochtend na een uitspraak van de vertrekkend Schiphol-topman Jos Nijhuis. Schiphol zou de voorkeur geven aan een man omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur zitten. Naast president-directeur en bestuursvoorzitter Nijhuis zitten Jabine van der Meijs, André van den Berg en Birgit Otto in de raad van bestuur. Tweede Kamerleden reageren verontwaardigd. Zo laat de PvdA weten een debat aan te vragen over de kwestie. D66-leider Alexander Pechtold noemt het „niet meer van deze tijd”. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu, VVD) noemt het een „een groot flauwekulverhaal”. (NRC)