Kleinere groei onlineverkoop in Nederland

De omzet van Nederlandse webwinkels is in 2017 minder snel gegroeid dan het jaar ervoor. In totaal werd voor 22,5 miljard euro aan producten of diensten online verkocht, een stijging van 13 procent. Dat blijkt uit cijfers vrijdag van marktonderzoeker GfK.

Webwinkels zagen in 2016 nog een groei van 22 procent. Ruim negen op de tien Nederlanders ouder dan 15 jaar kocht iets online. In totaal werden meer dan 200 miljoen aankopen gedaan via webwinkels.

Directeur Wijnand Jongen van belangenvereniging Thuiswinkel.org heeft niet direct een verklaring voor de kleinere groei. “We zien dit soort schommelingen wel vaker”, zegt hij tegen NRC. “Maar als je een lijn trekt over de afgelopen jaren, zie je dat de online verkoop gestaag omhoog gaat.” Thuiswinkel.org geeft opdracht tot het jaarlijkse onderzoek, dat gefinancierd wordt door PostNL.

Via webwinkels is 12,7 miljard euro uitgegeven aan producten. Daarmee komt het online aandeel van de detailhandelssector uit op 13,3 procent, een lichte stijging. Vooral de aankoop van gezondheid- en schoonheidsproducten nam met 46 procent sterk toe tot 263 miljoen euro. Ook het online bestellen van eten en supermarktproducten werd populairder en steeg met 35 procent tot 1,2 miljard euro.