Kabinet wil pensioenen automatisch verdelen bij scheiding

Het kabinet wil dat pensioenen bij een echtscheiding direct automatisch verdeeld worden tussen beide ex-partners. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) donderdag in een brief aan de de Tweede Kamer.

Nederlanders hebben na een scheiding recht op de helft van het pensioen dat een ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap, zolang dat binnen twee jaar wordt aangegeven bij het pensioenfonds. Anders moet de uitbetaling onderling worden geregeld.

“De verdeling kan een stuk eenvoudiger”, concludeert minister Koolmees. “We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.”

Medio 2019 naar de Tweede Kamer

Fondsen moeten de pensioenen straks meteen na de scheiding al verdelen, nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen. Daarmee wil de minister voorkomen dat ex-partners levenslang van elkaar afhankelijk blijven voor beslissingen over hun pensioen. In een overzicht moet duidelijk komen te staan hoeveel pensioen iemand later kan verwachten.

De minister gaat in gesprek met de pensioensector en het Actuarieel Genootschap om het voorstel verder uit te werken. De wetswijziging moet “medio 2019″ worden besproken in de Tweede Kamer.