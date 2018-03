Minister leidt vergadering

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) leidt in New York de vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Kaag sprak er donderdag, internationale vrouwendag, over de VN-missie in Afghanistan. In dat land wordt de positie van vrouwen geleidelijk beter, maar er is voor hen nog een lange weg te gaan. Eerder al had Nederland de VN-leden opgeroepen zo veel mogelijk vrouwen af te vaardigen naar de vergadering van de Veiligheidsraad. Nederland is dit jaar lid van die raad, en treedt deze maand op als voorzitter ervan.