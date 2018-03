In het pak genaaid

Straks is het algoritme de slimste spindoctor ter wereld. Arglistiger dan de campagnestrategen kan het uitmikken welke zetten de meeste ophef gaan veroorzaken. Bij Suitsupply is dat algoritme al zo ver doorontwikkeld dat het die ophef keurig op maat knipt voor de doelgroep. Vrouwen en potenrammers dragen geen herenpakken, dus zit je met kinky dellen of tongende fashiongays vrij veilig: maximale heisa tegenover minimaal klantenverlies.

De VVD komt met een inhaker en hangt zaterdag half Amsterdam vol met posters van zoenende homostellen. Kies voor doen. Dat het marketingmodel nu wordt losgelaten op maatschappelijke kwesties lijkt weinig mensen te deren. Het brengt ‘het debat’ toch op gang?

O ja? Zijn die abrivandalen gewetensvol gaan debatteren over homo-emancipatie, daar in Vlaardingen of Utrecht Overvecht? Want vooral op die plekken, rijk aan migranten en laaggeschoolden, zijn die Suitsupplyposters beklad en vernield.

Het ‘debat’ vindt vooral plaats binnen één clan die zichzelf markeert door de vernielingen te hekelen en een kiss-in-manifestatie te houden, zondagmiddag op de Dam. Prachtig toch? Behalve dan dat het een evenement wordt waar onze pakkenkoning ergens toch hinderlijk omheen hangt, als Unox rond de Nieuwjaarsduik.

Toen de gemeente Rotterdam posters van zoenende moslima’s ophing, werd in elk geval geprobéérd om met openbare debatten en discussieavonden verder te gaan dan stap één in elk marketingplan: aandacht trekken. Zeker, de vrijheid van de openbare ruimte staat onder druk (ik stelde naar aanleiding van die moslimaposters al voor om heel het land vol te hangen met zoenende mannen), maar laten we niet vergeten dat Suitsupply uiteindelijk één doel heeft: ons in hun pak te naaien. Daar zijn die homo’s even handig voor als naakte meiden.

De Haagse hoofdofficier van justitie hekelde donderdag terecht de toename aan „fop-, sjoemel- en showaangiften”. Die zijn één verschijningsvorm van een breder fenomeen, waar bijvoorbeeld ook het annuleren van een debatdeelname onder valt: een zwiep aan het ophefcarrousel, en dan weglopen.

Zo is er ook fop-, sjoemel- en showemancipatie. Het gajes dat hokjes bekladt werkt gratis als handlanger van het campagneteam. Met een beetje geluk is hun vernielzucht nog niet uitgeraasd en kan de VVD nog een staartje momentum meepakken.

Een slim algoritme zou dat allemaal kunnen voorspellen. Het kan geen kwaad ons ervan bewust te zijn dat we in een tredmolen zitten die nu misschien nog niet maar binnen afzienbare tijd zeker computergestuurd is: aftrap op maandag, aanzwellende ophef gedurende de werkweek. Zaterdag de analyses en columns in de bijlagen. Zondag de demonstratie (stille tocht, kiss-in, bijvoederactie). Maandag bungelt er vers aas aan de werphengels.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.