Hoe uniek kan Nutella zijn?

Hebt u weleens iemand gehoord die een dagje naar Amsterdam was geweest en daar op een uniek winkeltje was gestuit waar ze wafeltjes en pannenkoeken met een uniek soort hazelnootpasta besmeerden? „Nutella, heet het. Echt uniek, moet je een keer proeven.”

Als in de wereld de hazelnoten op dreigen te raken, komt het door Nutella. Er zijn 249 palmolieplantages en bijna dertigduizend boeren voor nodig om de hele wereld van Nutella te voorzien. Als er iets aan de receptuur verandert, zoals vorig jaar, steekt er een Twitter-storm op. Mensen gaan op de vuist voor Nutella als supermarkten ermee stunten: zie Noord-Frankrijk, afgelopen januari.

Nutella is massa. Aan de ene kant van het uniciteitsspectrum staat de zelfgemaakte hazelnootpasta van je buurvrouw – daar bestaat geen tweede van. Helemaal aan de andere kant, met naar schatting 11 miljoen potten per jaar, staat multinational Ferrero, met dochter Nutella. Verder van uniek kun je je op die as niet bevinden.

Voor grote merken als Nutella, die niet kunnen variëren met smaak, is het moeilijk iets speciaals, iets unieks uit te stralen. Terwijl consumenten wel gevoelig zijn voor onderscheid – niet voor niets zetten supermarkten smeersels in de schappen van kleine, ‘ambachtelijke’ bedrijfjes. Bedrijven als Nutella, met een in steen gehouwen product, moeten zich aan de buitenkant onderscheiden. Zo bracht Coca-Cola in 2013 flesjes op de markt met namen op het etiket. Cola met de vertrouwde smaak, maar dan speciaal voor jou, met jouw naam. Slim van Coca-Cola om klanten persoonlijk aan te spreken, voor het eerst in tien jaar zagen ze de omzet weer stijgen.

Nutella deed een paar jaar geleden iets vergelijkbaars. Via een website konden liefhebbers potjes pasta met een eigen tekst bestellen. Als je dat nu nog wilt doen, blijkt dat niet meer te kunnen. Dan kom je uit bij de nieuwste actie: ‘Nutella uniek zoals jij’. De actie die we ook al in de abri’s langs zagen komen.

Via nutellauniekzoalsjij.nl komen we terecht in een hallucinante tsunami van unieke Nutella-potten terecht (niet bij blowen!), waaruit je in twintig seconden je eigen favoriete print mag kiezen. Maar als je de pot van je dromen hebt gevonden – Hewlett Packard schijnt er twee jaar over gedaan te hebben om een algoritme voor 650.000 unieke prints te ontwikkelen – blijk je die niet te kunnen bestellen. Schrale troost: je kunt wel een foto bewaren van jezelf met je ‘unieke’ virtuele pot.

Als je een unieke pot Nutella op tafel wilt, zul je het moeten doen met wat je in de supermarkt kunt vinden. Daar blijken dan weer nét de printjes te staan die je zelf nooit zou kiezen. Er staat wel een nummer op, dat moet bewijzen dat er van dit etiket geen tweede te vinden is. In ons geval: NUT1738786. Meteen checken op internet of we onze eigen unieke pot terug kunnen vinden met deze code. Domper 2: die mogelijkheid bestaat niet. De kans dat we ’m zelf vinden in de tsunami zwevende potten is 1 op 650.000. Sjakie had nog een grotere kans om de gouden wikkel te vinden.

Bedankt Nutella, unieke actie.