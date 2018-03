Hij wedt op twee paarden. En met succes

De stallen voor de paarden in de Brabanthallen zijn streng bewaakt. Daar kom je niet zomaar in. Maar Harrie Smolders (37) kan met zijn colbertje onder zijn arm gewoon doorlopen. In Den Bosch kent iedereen de Brabantse springruiter. Indoor Brabant is voor de huidige nummer 2 van de wereldranglijst een thuiswedstrijd.

„Waar staan mijn paarden eigenlijk”, vraagt hij dan. Voor de topruiters wordt bijna alles geregeld, ook het opstallen van de paarden.

Het is donderdagavond, de avond waarop Smolders wordt gehuldigd als Ruiter van het Jaar 2017. Vrolijk beent hij zich naar box D-20. Daar staat Emerald. Het paard dat hem zondag 200.000 euro kan opleveren als hij de Grote Prijs van Indoor Brabant wint.

Dat is ook het paard dat er, samen met Don VHP Z, voor heeft gezorgd dat Smolders aan de wereldtop staat. Boven mannen als Jeroen Dubbeldam en Maikel van der Vleuten. De ruiter vestigde afgelopen jaar zijn naam door de Global Champions Tour, de Global Champions League en de Nations Cup te winnen en door tweede te worden op de EK. Het leverde hem alles bij elkaar ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld op.

Zijn paarden

„Kijk”, zegt Smolders als hij wat zaagsel aan de kant schopt. „Emerald kan altijd heel chagrijnig op stal staan, maar als er een camera komt dan wil hij ineens aandacht.”

De sleutel van Smolders’ succes is dat hij de halfbroers Emerald en Don kan afwisselen. Waar veel ruiters maar één toppaard hebben, heeft Smolders tijd om zijn twee tophengsten rust te geven.

Don, het paard waarmee hij de EK reed en de Nations Cup voor Nederland won, reed bijvoorbeeld in 2017 de minste wedstrijden van al zijn paarden. „Dat is een allrounder. Hij presteert zowel in outdoor- als in indoorwedstrijden, maar rust is voor hem heel belangrijk. Daarom is Don hier nu ook niet. Het is een groot paard, een powerhouse. Hij heeft echt een leider op zich nodig, anders neemt hij de regie over.”

Foto John van Hamond

Soms lijkt het alsof Smolders praat over zijn kinderen. Hij kan de paarden perfect omschrijven en kent ze tot in detail. „Kinderen zijn het niet echt, maar de band met Emerald is als kameraadschap. Thuis is hij lui en ongeïnteresseerd. Ik moet hem echt motiveren om te trainen. Als hij dan hier is voor een wedstrijd, vindt hij alles prachtig.”

Smolders over Emerald: „Hoe meer publiek, hoe meer Emerald zich wil laten zien. Het is een vechter, een blikvanger. Door zijn kuren in de ring vinden mensen hem geweldig. Soms speelt hij wat of slaat hij achteruit. Emerald heeft de X-factor. Ze hebben twee totaal verschillende karakters, maar allebei hebben ze de top gehaald.”

Indoor Brabant wordt dit jaar voor de 51ste keer georganiseerd. Het paardensport-evenement, in de Brabanthallen in Den Bosch, begon donderdag en duurt tot en met zondag. Sinds dit jaar maakt Indoor Brabant (springen en dressuur) deel uit van de ‘Grand Slam of Show Jumping’, een serie van vier wedstrijden die tot de meest prestigieuze van de paardensport behoren. De andere drie toernooien zijn CHIO in Aken en de springwedstrijden in Calgary en Genève. Het prijzengeld steeg door de nieuwe status van 400.000 naar 800.000 euro.

Hij heeft beide paarden al een aantal jaar. Toch duurt het lang voordat Smolders zo’n paard serieus leert kennen: de ‘basisgehoorzaamheid’, ofwel wat wel en niet werkt met een paard.

Juist bij mindere prestaties ontdekt Smolders een paard. Uiteindelijk is het een kwestie van finetunen. Ieder paard is daarin anders. „Bij Don rijd ik in de warming-up voor een wedstrijd bijvoorbeeld altijd een vast parcours van maximaal acht sprongen. Dat werkt bij hem.”

Smolders: „In feite doet Max Verstappen op dit moment hetzelfde. Hij is nu met zijn Formule 1-wagen aan het testen om vervolgens nog wat kleine aanpassingen te kunnen doorvoeren aan zijn auto.”

De belangen

Smolders vindt het leuk om af en toe een overstap te maken naar een andere sport. Tot zijn zestiende voetbalde hij op aardig niveau. Zijn voetbaltrainer zei tegen Smolders dat hij geld kon gaan verdienen als voetballer.

„Gelukkig heb ik voor de paarden gekozen”, zegt Smolders. „Ik ben nu de manager, de coach, de persoonlijke trainer en samen met het paard ook nog de sporter. Dat is iets wat ik in de laatste vijftien jaar heb opgebouwd.”

Foto John van Hamond

Dat is ook soms lastig. Zo zijn Emerald (Euro Horse) en Don (Copericus) allebei van een andere eigenaar. Met ieder eigen belangen. „Natuurlijk willen ze dat hun paard op het hoogste podium loopt. Het scheelt dat de paarden bij elkaar op stal staan. Ik sta niet tussen de twee eigenaren in, het is meer een driehoeksband.”

De eigenaren overleggen ook met elkaar, „omdat ze het beste met de paarden voor hebben”, zegt Smolders. „Uiteindelijk is aan de top blijven het zwaarst. Ik heb namelijk nog geen paard gevonden dat ook maar even goed is als Don en Emerald.”

Nummer 1 van de wereld?

Of Smolders na Indoor Brabant de geblesseerde Kent Farrington opvolgt als nummer 1 van de wereld? „Ik ben nuchter. Zo ben ik opgegroeid. Heb nooit opgekeken naar mensen en ben nooit ondersteboven van iets. Natuurlijk ben ik ontzettend gedreven en kijk ik met respect naar mensen waarvan ik iets kan opsteken. Maar ik ben groot geworden in de sport waarin de kans dat je wint in een wedstrijd met vijftig deelnemers theoretisch slechts twee procent is. Als je dan succes hebt, geeft dat extra erkenning. Dit maakt me trots.”