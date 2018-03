Heracles wint Twentse derby

In het eigen Polman Stadion heeft Heracles een 0-1 achterstand tegen buurman FC Twente weten om te buigen in een 2-1 overwinning. Heracles stijgt daardoor naar het linkerrijtje en staat nu voor in elk geval één dag op de negende plaats. FC Twente blijft na de nederlaag degradatiekandidaat onder trainer Gertjan Verbeek.

Na een doelpuntloze eerste helft waarin Heracles domineerde zorgde Adnane Tighadouini in de 50ste minuut uit een counter nog wel voor de openingstreffer namens FC Twente.

⚽ | FC Twente komt in de 50ste minuut op voorsprong in de derby: 0-1. De bezoekers spelen een counter goed uit en Adnane Tighadouini werkt van dichtbij binnen.#hertwe https://t.co/yHbY3fBxN1 pic.twitter.com/IYNdVTjc4k — FOX Sports (@FOXSportsnl) 9 maart 2018

Maar Heracles zette de wedstrijd daarna voor ruim 12.000 toeschouwers in korte tijd op z’n kop. In de 57ste minuut frommelde Kristoffer Peterson de bal binnen na een mooi opgezette aanval. In de 63ste minuut kwam de thuisploeg op voorsprong nadat Twente-speler Adam Maher een kopbal van Robin Pröpper ongelukkig via de lat zijn eigen doel in werkte.

⚽ | Heracles komt op 2-1. Robin Pröpper kopt richting tweede paal en daar werkt de ongelukkige Adam Maher de bal via de lat binnen met het hoofd.#hertwehttps://t.co/yHbY3fBxN1 pic.twitter.com/aSOY4Y05YL — FOX Sports (@FOXSportsnl) 9 maart 2018

Twente kwam in de slotfase niet veel verder dan twee afstandsschoten van afstand van Fredrik Jensen en leed daardoor de zeventiende nederlaag van dit seizoen.

De directe concurrenten van FC Twente voor degradatie - Roda en Sparta - spelen dit weekend tegen elkaar. Sinds FC Twente eind oktober Gertjan Verbeek aanstelde heeft de ploeg slechts negen punten veroverd. Alleen Sparta presteerde in die periode net zo slecht.

Koploper PSV speelt zaterdag uit tegen Willem II en op zondag stuit de vrijwel kansloos geworden achtervolger Ajax op Heerenveen. Feyenoord neemt het als afsluiter van de 27ste speelronde in de Kuip op tegen AZ, een voorproefje van de bekerfinale.