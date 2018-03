Hasselblad Award-winnaar Rineke Dijkstra exposeert in De Pont in Tilburg

Van 10 maart tot en met 22 juli 2018 exposeert Rineke Dijkstra (Sittard 1959) haar foto- en videowerk in Museum De Pont in Tilburg . Dijkstra brak in de jaren negentig internationaal door met haar serie Strandportretten. Haar werk bevindt zich in collecties van verschillende musea in binnen- en buitenland. Vorig jaar werd Rineke Dijkstra onderscheiden met de prestigieuze Hasselblad Award, een eer die in het verleden onder anderen Richard Avedon, Irving Penn en Cindy Sherman te beurt viel.