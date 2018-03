Grote stroomstoring treft centrum Amsterdam

Het centrum van Amsterdam is vrijdagochtend getroffen door een grote stroomstoring. Zo’n 28.000 huishoudens in de postcodegebieden 1070 tot en met 1075 zitten daardoor zonder stroom. Een deel van de trams rijdt tijdelijk niet. Onder meer het Rijksmuseum werd ontruimd als gevolg van de stroomuitval.

Oorzaak van de storing is een geraakte stroomkabel bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Daniël Stalpertstraat en de Ruysdaelkade in De Pijp. Door een daaropvolgende kettingsreactie is op verschillende plekken in de stad kortsluiting ontstaan, zoals op de Weteringschans. In een stroomverdeelkast in de Quellijnstraat brak brand uit. Netbeheerder Liander meldde eerder dat de storing rond half twee verholpen zou zijn, maar zegt nu dat de eindtijd onbekend is.

Volgens een woordvoerder was de eerste inschatting wat te optimistisch:

“Doordat er een elektriciteitskabel is geraakt, is een beveiligingsmechanisme in werking getreden. Een elektriciteitsstation bij het Frederiksplein is daardoor afgeschakeld. Daarbij heeft rookontwikkeling plaatsgevonden. De brandweer heeft ons geadviseerd te wachten met naar binnen gaan tot de rook eruit is. Pas dan kunnen monteurs de situatie opnemen en is er een inschatting te maken van hoe lang dit duurt.”

Tramverkeer gestremd

Een ooggetuige vertelt aan lokale zender AT5 dat er een enorme steekvlam uit de grond kwam op het moment van de explosie. Een collega van hem is toen met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen lijken mee te vallen.

Plaats waar de storing ontstond:



De stroomstoring zorgt op veel plaatsen in het centrum voor problemen. Verschillende tramlijnen vielen uit door het gebrek aan voeding. Een deel van het tramverkeer is weer opgestart, maar de lijnen 3, 4, 7, 9, 10, 14 en 16 rijden vooralsnog niet.

Musea dicht

Het Rijksmuseum moest door de stroomuitval meteen ontruimd worden. Volgens de brandweer is de evacuatie rustig verlopen. De 1.500 aanwezige bezoekers kunnen er naar verwachting de komende uren nog niet terug naartoe. Wie een kaartje heeft kan op een andere dag terugkomen. Het Allard Pierson Museum heeft al aangekondigd de gehele dag gesloten te blijven. AT5 meldt dat ook een nabijgelegen kinderdagverblijf is ontruimd.

Dit bericht wordt uitgebreid.